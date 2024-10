Seleção Brasileira treina no Bezerrão (foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 22:07 • Brasília

A Seleção Brasileira pode ter mais um desfalque para o jogo contra o Peru, na noite desta terça-feira (15), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O atacante do Arsenal Gabriel Martinelli realizou uma ressonância magnética na noite deste domingo (13) que constatou uma pequena área de edema muscular na panturrilha direita. O jogador se queixou de dores no local após o treino realizado no Bezerrão, no Gama (DF).

Quem já é desfalque confirmado para a terça-feira é Lucas Paquetá, do West Ham, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo. Com isso, Gerson, do Flamengo, tem chances de ganhar a posição. Para a vaga de Paquetá no grupo de jogadores, o técnico Dorival Júnior convocou Matheus Pereira, do Cruzeiro, que se juntou ao elenco neste fim de semana.

O time canarinho está em quarto na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com 13 pontos, enquanto os peruanos amargam a lanterna, com apenas três.