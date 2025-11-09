Os convocados da seleção brasileira começaram a desembarcar neste domingo (09) em Londres, capital da Inglaterra. A equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti tem dois amistosos marcados. No próximo sábado (15), Brasil e Senegal se enfrentam no Emirates Stadium, às 13h (de Brasília), e no dia 18, o confronto será com a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), em Lille, na França. Os amistosos encerram a temporada 2025 da Seleção, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026.

Convocados que atuam no Brasil chegam na terça (11)

O goleiro Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o atacante Richarlison, do Tottenhan, foram os primeiros atletas a chegarem à Inglaterra. Membros da comissão técnica recepcionaram os jogadores, já que estavam em Londres desde sábado onde puderam acompanhar alguns jogos da Premier League. Nesta segunda (10), o técnico Carlo Ancelotti comanda o primeiro treino no Centro de Treinamento do Arsenal. A maioria dos jogadores convocados chega nesta segunda (10) à capital inglesa, enquanto os atletas que atuam no Brasil desembarcam em Londres na terça (11), completando a lista de convocados para os dois amistosos.

Com os amistosos contra Senegal e Tunísia, a seleção brasileira tenta se recuperar da derrota para o Japão. No último amistoso, a seleção japonesa venceu por 3 a 2 conquistando a primeira vitória da equipe contra o Brasil na história de confrontos entre as duas seleções.

Em 2026, antes da convocação final para a Copa do Mundo, a Seleção terá mais dois amistosos, ambos nos Estados Unidos. De acordo com a CBF, os adversários serão europeus. À espera da definição dos classificados para o Mundial do Velho Continente, a direção da entidade aguarda para confirmar os prováveis rivais. Tendência é que o time de Carlo Ancelotti enfrente a França e Croácia.