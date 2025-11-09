menu hamburguer
Imprensa inglesa pede Igor Thiago, do Brentford, na Seleção Brasileira

Atacante brasileiro é o vice-artilheiro da Premier League

09/11/2025
Pela Premier League, Igor Thiago marcou o gol da vitória do Brentford, sobre o West Ham (Foto: Glyn KIRK / AFP)
A imprensa inglesa tem se rendido à fase de Igor Thiago. O atacante do Brentford marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Newcastle, no último domingo (9), e chegou a oito gols na Premier League 2025/26. O desempenho fez o brasileiro ser destaque em veículos britânicos como a BBC, que destacou sua frieza nas finalizações, o impacto imediato na equipe e levantou o debate: "será que já é hora de uma convocação para a Seleção Brasileira?"

A reportagem publicada pela "BBC Sport" ressaltou que o Brentford, conhecido por substituir com eficiência seus principais artilheiros, encontrou em Igor Thiago um novo protagonista. Antes dele, o clube havia revelado ou valorizado nomes como Ivan Toney, Bryan Mbeumo e Yoane Wissa. Agora, é o ex-Cruzeiro, quem assume o papel de referência ofensiva. O técnico Keith Andrews elogiou o momento do brasileiro e destacou sua influência dentro e fora de campo.

— Ele tem jogado muito bem, crescendo em confiança e sendo sensacional nesta temporada. Thiago é um bom exemplo da vontade e da garra que esse grupo tem — afirmou Andrews à imprensa inglesa.

Pela Premier League, Igor Thiago marcou o gol da vitória do Brentford, sobre o West Ham (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Artilheiro e símbolo de superação

A trajetória de Igor Thiago até chegar à elite do futebol europeu é marcada por resiliência. Natural do sul do Brasil, ele perdeu o pai aos 13 anos e trabalhou como pedreiro e em supermercado antes de se firmar no futebol. Após iniciar a carreira no Cruzeiro, foi para o Ludogorets, da Bulgária, onde marcou 15 gols na campanha do título nacional em 2022/23. Em seguida, se transferiu ao Club Brugge, da Bélgica, e se destacou na Conference League.

Contratado pelo Brentford em 2024 por 30 milhões de libras, o atacante teve uma primeira temporada difícil, marcada por lesões e falta de ritmo. Recuperado fisicamente e adaptado à Premier League, Igor Thiago se transformou em peça fundamental do ataque do time londrino. Além dos oito gols no campeonato, soma um gol na Copa da Liga Inglesa, chegando a nove na temporada.

Igor Thiago, destaque do Brentford na vitória sobre o Manchester United pela Premier League (Foto: Justin Tallis / AFP)
Números que impressionam

Os números reforçam o argumento de quem pede sua convocação. Entre os centroavantes brasileiros que atuam na Europa, Igor Thiago lidera em participações diretas em gols durante o ciclo da Copa do Mundo de 2026 (de agosto de 2022 a outubro de 2025), com 75 — sendo 58 gols e 17 assistências em 127 partidas. João Pedro (64), Matheus Cunha (51), Igor Jesus (46), Richarlison (36) e Endrick (32) aparecem atrás.

De promessa a candidato à Seleção

Aos 24 anos, Igor Thiago ainda não foi convocado para a equipe principal do Brasil, mas já demonstrou o desejo de vestir a camisa amarelinha. Em entrevista ao Daily Mail, o atacante afirmou: "Sempre sonhei em poder jogar pelo Brasil. Quando chegar a hora, quero ir para ficar."

O técnico Carlo Ancelotti, que assumiu a Seleção Brasileira neste ciclo, tem à disposição nomes de peso como Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphinha e Richarlison. No entanto, a consistência e a produtividade de Igor Thiago o colocam no radar da comissão técnica. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, cresce o coro na Inglaterra e entre analistas europeus para que o atacante receba sua primeira oportunidade.

Pela Premier League, o Brentford venceu o Liverpool 3 a 2 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
