imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

MC Maneirinho coloca sucesso da Seleção Brasileira nas mãos de dupla de ataque

Cantor concedeu exclusiva ao Lance! no evento Craque do Amanhã

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/12/2025
12:27
MC Maneirinho, um dos maiores nomes do funk e do rap brasileiro na atualidade, se mostrou confiante na conquista do hexa da Seleção Brasileira, durante bate-papo exclusivo com o a Lance! no evento beneficente Craque do Amanhã.

Para ele, a chave da conquista do sexto título de Copa do Mundo da Seleção Brasileira está em dupla de atacantes.

— Pode anotar, os nomes do hexa vão ser Neymar e Vini Jr. O Ancelotti sabe que dá para os dois jogarem juntos na seleção, só precisam estar 100% fisicamente. Estou confiante no hexa. O esquema perfeito é o Neymar de falso 9, Vini em uma ponta e Estêvão na outra. Prepara para mim esse hexa, por favor Ancelotti - disse, ao técnico da Seleção Brasileira.

➡️ Bebeto projeta Seleção Brasileira na Copa, avalia Ancelotti e pede Neymar

➡️Com grupos definidos, simule o caminho do Brasil para o título!

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Em março de 2026, a Seleção Brasileira realiza seus últimos amistosos antes do técnico Carlo Ancelotti convocar a lista que irá à Copa do Mundo. Os jogos serão realizados em Boston e Orlando.

O amistoso com a França, em 26 de março, será disputado no Gillette Stadium, em Boston. O estádio também será palco de sete partidas da Copa do Mundo.

Cinco dias depois, a Seleção Brasileira vai encarar a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando. O estádio foi o mesmo que abrigou o confronto entre Los Angeles FC e Flamengo este ano, pela primeira fase do Mundial de Clubes da Fifa. 

Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, no sorteio da Copa do Mundo (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, no sorteio da Copa do Mundo (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

O Craque do Amanhã

Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas.

O projeto Craque do Amanhã é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas: Braskem, Transpetro, BMTE, Serac Group, Caixa Capitalização, Enel, Laboratório B-Braun, Grupo Burguês, White Martins, Unilever, B3, Oliveira Trust, State Grid, Suall Piscinas, Google, Sportv, Brascabo, Honda Hayasa, WLM Scania, Ecovias Rio Minas, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Águas do Rio, Light, Diffucap, Casa do Alemão, Vinícola Galiotto e Club Med.

