MC Maneirinho coloca sucesso da Seleção Brasileira nas mãos de dupla de ataque
Cantor concedeu exclusiva ao Lance! no evento Craque do Amanhã
MC Maneirinho, um dos maiores nomes do funk e do rap brasileiro na atualidade, se mostrou confiante na conquista do hexa da Seleção Brasileira, durante bate-papo exclusivo com o a Lance! no evento beneficente Craque do Amanhã.
Para ele, a chave da conquista do sexto título de Copa do Mundo da Seleção Brasileira está em dupla de atacantes.
— Pode anotar, os nomes do hexa vão ser Neymar e Vini Jr. O Ancelotti sabe que dá para os dois jogarem juntos na seleção, só precisam estar 100% fisicamente. Estou confiante no hexa. O esquema perfeito é o Neymar de falso 9, Vini em uma ponta e Estêvão na outra. Prepara para mim esse hexa, por favor Ancelotti - disse, ao técnico da Seleção Brasileira.
Próximos jogos da Seleção Brasileira
Em março de 2026, a Seleção Brasileira realiza seus últimos amistosos antes do técnico Carlo Ancelotti convocar a lista que irá à Copa do Mundo. Os jogos serão realizados em Boston e Orlando.
O amistoso com a França, em 26 de março, será disputado no Gillette Stadium, em Boston. O estádio também será palco de sete partidas da Copa do Mundo.
Cinco dias depois, a Seleção Brasileira vai encarar a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando. O estádio foi o mesmo que abrigou o confronto entre Los Angeles FC e Flamengo este ano, pela primeira fase do Mundial de Clubes da Fifa.
O Craque do Amanhã
Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas.
O projeto Craque do Amanhã é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas: Braskem, Transpetro, BMTE, Serac Group, Caixa Capitalização, Enel, Laboratório B-Braun, Grupo Burguês, White Martins, Unilever, B3, Oliveira Trust, State Grid, Suall Piscinas, Google, Sportv, Brascabo, Honda Hayasa, WLM Scania, Ecovias Rio Minas, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Águas do Rio, Light, Diffucap, Casa do Alemão, Vinícola Galiotto e Club Med.
