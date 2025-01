Zubeldía valoriza preparação física do São Paulo e faz mistério sobre novas contratações

Após o empate em 1 x 1 com o Cruzeiro pelo primeiro jogo da FC Series, torneio de pré-temporada nos EUA, o técnico Luis Zubeldía analisou a partida com um viés positivo. Mesmo após um começo de partida ruim, onde sofre um gol com apenas 30 segundos de jogo, o treinador entende que o São Paulo tirou bom proveito do contexto de dois times diferentes em cada tempo e reforçou a importância do jogo ter terminado sem lesões.

O treinador ressaltou que, por se tratar de um retorno de temporada e com um longo calendário para percorrer, um dos principais objetivos era sair com o time bem fisicamente.

- Foram sensações boas por dois motivos: uma porque não houve qualquer lesão, e isso é importante em período de preparação porque precisamos muito do plantel, é um plantel curto. E segundo porque demos um bom espetáculo aos torcedores, tanto os nossos quanto os do Cruzeiro. Foi um bom jogo. Pouco a pouco, seguiremos melhorando e nos preparando para o que vem pela frente - afirmou Zubeldía.

Zubeldía comanda treino do São Paulo em Orlando, nos EUA. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O plantel curto citado pelo treinador ainda não tem indícios se será aumentado ou não. Fato é que nomes que integram o sub-20, como Ryan Francisco, Lucas Ferreira e Hugo devem subir ao profissional, em especial o terceiro, que é volante e capitão do elenco de base e atingirá a idade máxima para atuar na categoria. Sobre nova chegadas, o técnico argentino manteve o mistério.

- São dois meses com jogos a cada três dias. Então, são 20 jogos que definem muita coisa. A pergunta é: para esta situação, o elenco está preparado? Isso eu converso a portas fechadas com a comissão técnica – explicou.

O calendário também foi projeto pelo comandante tricolor. Para ele, a fase mais pesada começará em pouco mais de dois meses, quando iniciam competições como o Brasileirão, Copa Do Brasil e Libertadores - praticamente de forma simultânea. Para o Paulistão, Zubeldía entende que o grupo dá conta de desempenhar.

- Eu estava olhando o calendário hoje. Abril e março teremos um jogo a cada três dias. Em 60 dias teremos um jogo a cada três dias. E aí vem a parte mais difícil, com Libertadores e Brasileiro. O elenco que temos pode encarar o Paulista. Depois, vem o mais importante, a entrada na Libertadores e das 10 datas de Brasileiro e Copa do Brasil.

O técnico fez uma mudança completa no intervalo do jogo de estreia, trocou os onze jogadores e ainda substituiu Pablo Maia novamente, que fez seu primeiro jogo depois de oito meses sem atuar por uma grave lesão muscular e que precisou de cirurgia. Na saída de campo, o volante falou sobre o momento especial de retorno.

- Muito obrigado! Fico muito feliz de estar retornando [a jogar] com essa equipe que sempre me acolheu, feliz demais - disse na saída de campo.

O próximo compromisso do São Paulo é no domingo, mais uma vez pela FC Series, contra o Flamengo. A bola rola às 17h (de Brasília) no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami.