O São Paulo tem cinco jogadores emprestados pelo mundo do futebol na atual temporada. Giuliano Galoppo (River Plate-ARG), Rodrigo Nestor (Bahia), João Moreira (Porto B), Erick (Vitória) e Iba Ly (Retrô) representam o clube em diferentes países e competições, buscando sequência de jogos e oportunidades para ganhar experiência.

Entre os destaques, Rodrigo Nestor é quem mais entrou em campo até o momento, com 25 jogos, dois gols e três assistências pelo Bahia. Galoppo, no River Plate, soma 15 partidas e um gol marcado. Erick participou de 16 jogos pelo Vitória e contribuiu com duas assistências. João Moreira, pelo Porto B, marcou um gol em 11 partidas. Iba Ly, pelo Retrô, atuou em 10 jogos, com destaque principalmente na defesa, mesmo sem números expressivos em gols ou assistências.

Iba Ly - Retrô

Natural de Dakar, no Senegal, Iba Ly chegou à base do São Paulo em 2023. Embora não tenha tido muitas oportunidades no profissional, chegou a ser relacionado para alguns jogos e inscrito em competições como a Copa Sul-Americana. Em março de 2024, renovou seu contrato até março de 2027. Ele está emprestado ao Retrô até o final do ano.

Pelo Retrô, o volante Iba Ly disputou 10 partidas na temporada, sendo titular em seis delas e totalizando 484 minutos em campo — média de 48 por jogo. Na defesa, conta com média de 0,9 desarmes, 1,1 interceptações e 4,3 bolas recuperadas por jogo. Nos passes, teve aproveitamento de 57% em lançamentos longos e 0,6 passes decisivos por partida. Nos duelos, no entanto, registrou apenas 38% de eficiência. Cometeu média de 1,3 faltas por jogo e recebeu dois cartões amarelos. Sua nota média no Sofascore foi 6.73.

Pelo Retrô

10 jogos (6 titular) 0 gols 0 assistências

Galoppo - River Plate

Giuliano Galoppo está emprestado ao River Plate, da Argentina. O meio-campista, de 25 anos, assinou contrato até 31 de dezembro de 2025 com o clube de Buenos Aires. O acordo prevê valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas estabelecidas.

Pelo River Plate, o meio-campista Giuliano Galoppo atuou em 15 partidas na temporada, sendo titular em 11 delas e somando 808 minutos em campo — média de 54 por jogo. Marcou um gol e, embora não tenha registrado assistências, teve média de 0,5 passes decisivos e 1,6 finalizações por jogo, com 0,4 no alvo. Nos lances individuais, apresentou 50% de aproveitamento nos dribles. Defensivamente, contribuiu com 1,5 desarmes e 2,5 bolas recuperadas por partida, além de 53% de eficiência nos duelos. Sua nota média no Sofascore foi 6.91.

O meio-campista chegou ao Tricolor em 2022 após se destacar pelo Banfield (ARG). Pelo time são-paulino, no total, o atleta disputou 60 partidas, marcou dez gols e deu quatro assistências. No São Paulo, Galoppo foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.

Pelo River Plate

15 jogos (11 titular) 1 gol 0 assistências

Pelo São Paulo

60 jogos (25 titular) 10 gols 4 assistências

Rodrigo Nestor - Bahia

O jogador foi contratado pelo Bahia por empréstimo de uma temporada. O contrato prevê cláusula de obrigação de compra caso metas estabelecidas sejam alcançadas.

Pelo Bahia, o meia Rodrigo Nestor entrou em campo 25 vezes na temporada, sendo titular em 15 partidas. Contribuiu com dois gols e três assistências, participando diretamente de um gol a cada 270 minutos. Teve média de 1,1 passes decisivos e 0,1 grandes chances criadas por jogo. Finalizou 0,5 vezes por partida, com 0,3 no alvo, e alcançou 57% de eficiência nos dribles. No aspecto defensivo, somou 0,6 desarmes e 2,8 bolas recuperadas por jogo, mas obteve apenas 38% de aproveitamento nos duelos. Sua média no Sofascore foi 7.05.

Pelo Bahia

25 jogos (15 titular) 2 gols 3 assistências

Pelo São Paulo

219 jogos (151 titular) 12 gols 26 assistências

João Moreira está no Porto B (Foto: Divulgação)

João Moreira - Porto B

O jogador, de 20 anos, assinou contato até 5 de janeiro de 2026 com o clube português, com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas.

João Moreira disputou 11 partidas pelo Porto B na temporada, sendo titular em nove delas e acumulando 831 minutos em campo — média de 76 por jogo. Lateral de características ofensivas, marcou um gol e teve média de 0,8 passes decisivos e 2,4 cruzamentos por partida, com 38% de aproveitamento nas bolas levantadas na área. Defensivamente, destacou-se com 2,2 desarmes, 1,2 interceptações e 3,9 bolas recuperadas por jogo, além de 59% de eficiência nos duelos. Cometeu 1,2 faltas por jogo e recebeu em média 0,4 cartões amarelos por partida. Sua nota média no Sofascore foi 6.98.

João Moreira chegou em Cotia em 2017, quando iniciou a sua trajetória no clube, e foi promovido ao elenco principal em 2022. Pelo time principal, conquistou a Copa do Brasil (2023) e a Supercopa Rei (2024). Foram 27 jogos, um gol e três assistências pelo Tricolor.

Pelo Porto B

11 jogos (9 titular) 1 gol 0 assistências

Pelo São Paulo

26 jogos (17 titular) 1 gol 3 assistências

Erick - Vitória

O empréstimo do atacante Erick ao Vitória vai até 31 de dezembro de 2025. O jogador tem vínculo com o São Paulo até o fim de 2026. Contratado em 2024, após se destacar pelo Ceará, Erick disputou 47 partidas pelo Tricolor, marcou três gols, deu cinco assistências e conquistou a Supercopa Rei.

Pelo clube da Bahia, o atacante Erick participou de 16 jogos na temporada, sendo titular em sete deles. Contribuiu com duas assistências, participando diretamente de um gol a cada 391 minutos. Teve média de 1,1 passes decisivos e 0,2 grandes chances criadas por partida. Finalizou 1,1 vez por jogo, com 0,5 no alvo, e mostrou eficiência nos lances individuais, com 65% de aproveitamento nos dribles. Também sofreu 1,8 faltas por partida. Sua nota média no Sofascore foi 7.01.

Pelo Vitória

16 jogos (7 titular) 0 gols 2 assistências

Pelo São Paulo

45 jogos (12 titular) 3 gols 5 assistências