Arboleda celebra oito anos no São Paulo: ‘Dou a vida’

Atleta mais longevo do elenco do São Paulo, Arboleda completou nesta quarta-feira (9) oito anos desde sua estreia com a camisa tricolor. O zagueiro equatoriano entrou em campo pela primeira vez em 9 de julho de 2017, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

Desde então, acumulou títulos importantes e marcas expressivas. Campeão paulista em 2021, da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa Rei em 2024, Arboleda chegou a 330 partidas pelo clube, tornando-se o quarto estrangeiro com mais jogos na história do São Paulo. Está atrás apenas dos uruguaios Pedro Rocha (392) e Darío Pereyra (453), além do argentino José Poy (525).

— Agradeço ao elenco, aos integrantes da comissão técnica e da diretoria e, principalmente, aos nossos torcedores pelo apoio e moral que sempre me deram neste período aqui [...] E que a gente possa conseguir mais títulos — disse.

Arboleda também é o segundo estrangeiro com mais partidas disputadas no MorumBIS, com 163 jogos, só atrás de Darío Pereyra (224). Além disso, é o zagueiro tricolor com mais gols marcados no século XXI: são 22.

— Todos sabem do meu comprometimento com a camisa do São Paulo. Me entrego por este clube e espero ficar muitos anos aqui — declarou o camisa 5.

— Trabalho pelo clube, dou a vida dentro de campo e pelo São Paulo — acrescentou.

Arboleda (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Carreira de Arboleda

Antes de chegar ao futebol brasileiro, Arboleda construiu sua trajetória em diferentes clubes do Equador. Começou a carreira profissional no Olmedo, onde atuou entre 2009 e 2010, e passou por Deportivo Cañar, Grecia, LDU Loja e Universidad Católica, somando mais de 240 partidas no futebol local. Desde 2016, também defende a seleção equatoriana, pela qual disputou 39 jogos e marcou dois gols.

No oitavo ano de casa, Arboleda reiterou o carinho que tem pelo clube.

— Eu amo o São Paulo, que é uma instituição grande que me abriu portas. Sou muito feliz por estar aqui — finalizou.