O São Paulo segue sua programação com o elenco profissional nesta quinta-feira, dia 10 de julho. O elenco tricolor se apresenta na parte da manhã no CT da Barra Funda.

Agenda

O elenco profissional treina normalmente no CT da Barra Funda, a partir das 10h (de Brasília). O Tricolor dá continuidade à preparação e foca na recuperação dos lesionados.

O Tricolor tem todo o elenco à disposição, monitorando somente a situação de Lucas Ferreira, com um quadro de dores no quadril. O presidente Julio Casares estará no CT também, acompanhando os trabalhos.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Crias de Cotia

O Sub-20 do São Paulo se apresenta em Cotia, com as outras categorias de base. Não há jogos marcados por enquanto.

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda nesta. O time está em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto. No mais, a base feminina joga nesta sexta-feira.

