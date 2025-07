São Paulo negocia a contratação de Gonzalo Tapia, do River Plate

O São Paulo negocia a chegada do atacante Gonzalo Tapia, do River Plate, para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada. Chileno de 22 anos, o jogador agrada ao técnico Hernán Crespo por sua versatilidade: pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo, justamente uma das carências identificadas no elenco tricolor.

O Lance! apurou que o São Paulo tenta viabilizar a contratação por empréstimo, uma vez que a aquisição em definitivo está fora do planejamento financeiro do clube neste momento. As conversas avançam em clima positivo, favorecidas pela boa relação entre as diretorias — o meia Galoppo, por exemplo, está atualmente emprestado ao time argentino.

Tapia é hoje o principal nome avaliado pela diretoria para o ataque, uma das prioridades da comissão técnica, ao lado de um zagueiro e um lateral-direito. Do lado do River, a necessidade de se desfazer de um jogador estrangeiro para atender ao limite imposto pelo regulamento também pode contribuir para o avanço do negócio.

Crespo aprovou a chegada do atacante (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Carreira de Tapia, alvo do São Paulo

Gonzalo Tapia é formado nas categorias de base da Universidad Católica, do Chile, onde se firmou como um dos principais nomes da equipe nos últimos anos. Em 117 partidas pelo clube chileno, o atacante marcou 22 gols e distribuiu 10 assistências. O jogador foi campeão da Liga Chilena e Supercopa do Chile.

Em 2025, Tapia foi contratado pelo River Plate, mas até o momento disputou apenas sete partidas pelo clube argentino, sem marcar gols ou registrar assistências. No Mundial de Clubes, o jogador não foi utilizado.

Na seleção chilena, Tapia passou por todas as categorias de base da Roja, acumulando boas marcas: foram 13 jogos e quatro gols pelo Sub-17, três partidas e três gols pelo Sub-20 e mais quatro atuações e um gol no Sub-23. Em 2024, estreou pela seleção principal, já com três jogos no currículo.