Zubeldía perde apoio da torcida do São Paulo e se vê pressionado

Luis Zubeldía está em uma situação complicada com a torcida do São Paulo. No jogo contra o Sport, que marcou a estreia do time no Brasileirão, o treinador foi vaiado em diversos momentos. As vaias acompanharam tanto no intervalo quanto no final do confronto, que terminou sem gols no Morumbis.

continua após a publicidade

O descontentamento ficou evidente, e, mais tarde, ganhou um novo capítulo: o presidente da maior torcida organizada do clube também se manifestou. Henrique Gomes, conhecido como Baby, líder da Torcida Tricolor Independente, se posicionou contra o treinador. Segundo ele, a demissão de Zubeldía seria inevitável e o nome de Dorival Júnior surge como possível substituto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Melhor coisa a se fazer é demitir o Zubeldía. Belmonte já queria mandar o técnico embora e trazer o Diniz. Muricy Ramalho e Milton Cruz exigindo 3-5-2. Casares assistindo de camarote essa palhaçada. Ninguém sabe quem manda, por isso os jogadores não respeitam a direção. Precisamos fazer uma limpeza na Barra Funda antes que comecem as Copas. Do técnico a diretoria fora todo mundo. Bando de incompetentes. Chega de covardia. Zubeldía tem que sair neste momento. Ele está sendo fritado pela diretoria - disse o presidente da organizada.

continua após a publicidade

➡️ Rafael se posiciona sobre críticas a Zubeldía e comenta empate do São Paulo

No momento, Zubeldía se vê pressionado, embora não deva deixar o cargo antes da estreia do time na Libertadores, que acontece nessa quarta-feira (2), mas uma pressão por resultados começa a crescer nas arquibancadas. Nessa sombra, o nome de Dorival Júnior cresce.

Não existem propostas ou algo do gênero, até o momento. Mas a torcida tem se manifestado cada vez mais a favor de um possível retorno do ex-treinador, demitido do cargo na Seleção Brasileira na última semana. Inclusive, isso foi assunto durante a coletiva de Zubeldía nesse sábado (29).

continua após a publicidade

- Não se trata de clima. É compreender que o técnico veio da Seleção Brasileira e é muito querido aqui. É natural que a torcida crie expectativas, mas meu papel é dar o meu melhor. Lidar com isso não é fácil nem difícil — estou aqui para isso - disse Zubeldía sobre o assunto, reconhecendo a "sombra".

Zubeldía deve ser mantido no cargo, pelo menos pensando no jogo pela Libertadores (Foto: Rubens Chiri, Miguel Schincariol e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

São Paulo empatou sem gols com o Sport

O São Paulo empatou sem gols com o Sport na estreia do Campeonato Brasileiro, em partida disputada neste sábado (29), no Morumbis. O jogo marcou o retorno do Tricolor aos gramados após quase 20 dias sem atuar.

Com o resultado, o Tricolor somou um ponto na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na próxima rodada, o São Paulo vai até Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, dia 6, às 16h (de Brasília). Mas antes, tem um jogo muito importante pela frente. Na quarta-feira, enfrenta o Talleres, na Argentina, pela estreia na Copa Libertadores.