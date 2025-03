Oscar na estreia da Libertadores? Entenda os cuidados do São Paulo

O São Paulo ainda tem uma dúvida quanto a presença de Oscar na estreia da Copa Libertadores, que acontece dia 2 de abril, contra Talleres na Argentina. O jogador foi diagnosticado na sexta-feira (28) com uma lesão leve na coxa, que o deixou fora do último jogo do Tricolor, contra o Sport.

Segundo o Lance! apurou, a situação de Oscar é mais tranquila que a de Lucas Moura e o jogador deve ser avaliado tendo em vista o confronto pelo continental. Mas o São Paulo adota cautela, até mesmo para evitar uma lesão mais grave, por exemplo.

Enquanto Lucas Moura ainda não foi ao gramado, Oscar chegou a ter algumas atividades de corrida. Se o veterano estiver recuperado, a possibilidade maior é que comece no banco, mas sempre com bastante cautela pelo lado do clube.

O time folga nesse domingo (30), mas volta a treinar na segunda-feira (31). Na terça, faz mais um trabalho e viaja. Esses dois dias devem ser essenciais para analisar com cuidado o que deve acontecer com Oscar.

Oscar sofreu uma lesão leve na coxa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Zubeldía também pregou cautela

Luis Zubeldía foi questionado sobre a lesão sofrida por Oscar e se existiria a chance do jogador estar disponível para a estreia na Libertadores. Após o jogo contra o Sport, o treinador foi direto: não quer acelerar processos.

continua após a publicidade

- Deus queira que sim. Não quero acelerar processos de um jogador que está lesionado. Aconteceu o que aconteceu com Pablo e não saí pedindo um volante. Sabíamos que isso poderia acontecer. Agora temos que trabalhar - disse o treinador.