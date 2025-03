Rafael se posiciona sobre críticas a Zubeldía e comenta empate do São Paulo

O goleiro Rafael se posicionou sobre o trabalho e as críticas que Luis Zubeldía está recebendo no São Paulo. O técnico deixou o gramado do Morumbis sob vaias da torcida após o empate sem gols do Tricolor contra o Sport.

De acordo com o defensor, é esperado que a torcida receba um resultado melhor do time jogando em casa e em uma estreia, como essa do Campeonato Brasileiro, mas Rafael enxerga o elenco como "bem trabalhado".

- A gente sabe que vestindo a camisa do São Paulo, quando o resultado não vem, a gente recebe pressão. A gente sabe que a pressão é para todo mundo. A gente sai chateado porque queria começar com o pé direito, mas com a cabeça tranquila porque estamos bem trabalhados e podendo alcançar algo maior - disse Rafael.

- A gente tem uma equipe técnica muito competente, que analisa os jogos, que mostram onde a gente acertou, a partir de amanhã é começar a estudar o Talleres e buscar os três pontos - completou.

Um dos capitões do elenco, Rafael também falou sobre o resultado. Para ele, o São Paulo jogou bem, mas reconheceu os pontos a serem melhorados.

- Nós temos essas formações que estamos usando desde o ano passado, o time desmontrou em vários jogos que independente da formação, a gente sempre busca o gol. Tivemos um pouco de dificuldade porque o Sport mostrou força de marcar. Quando tem onze jogadores atrás da linha da bola, fica difícil ter espaço. Acho que também foi mérito do Sport, que é uma grande equipe, acho que a gente teve oportunidades, se tivesse que escolher um vencedor, seria o São Paulo - analisou Rafael.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo empatou sem gols com o Sport

O São Paulo empatou sem gols com o Sport na estreia do Campeonato Brasileiro, em partida disputada neste sábado (29), no Morumbis. O jogo marcou o retorno do Tricolor aos gramados após quase 20 dias sem atuar.