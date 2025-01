Zubeldía opina sobre gramado do Pacaembu e avalia ‘segunda casa’ para a temporada

O técnico Luis Zubeldía foi direto ao ponto ao avaliar o novo Pacaembu, estádio recém inaugurado e que recebeu na quarta-feira (29) o duelo entre Portuguesa e São Paulo pelo Campeonato Paulista. No primeiro teste com times profissionais, o gramado sintético da arena recebeu bastante chuva ao longo da partida e não apresentou problemas. Entretanto, para o treinador, alguns cuidados precisam ser tomados quando se fala do uso de gram artificial.

O comandante são-paulino não escondeu que prefere, sem dúvidas, um gramado natural. Para ele, além do impacto técnico do jogo, que pode afetar no estilo que algumas equipes de comportam em campo, há um aspecto físico preocupante, relacionado a lesões.

Entretanto, Zubeldía não deixou de elogiar a nova arena, que ainda está passando pelos ajustes finais das obras, mas já pode receber público normalmente. Não à toa, será a casa da Portuguesa enquanto o Canindé passa por reformas de modernização.

- De preferência, se não é sintético, melhor. Sempre natural me parece melhor. Mas esse estádio me parece espetacular. Mas, para mim, é grama natural - disse.

Zubeldía, técnico do São Paulo, na partida contra a Portuguesa, pelo Paulistão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O treinador também foi perguntado sobre a possibilidade do São Paulo escolher atuar em outro estádio, até mesmo fora de São Paulo, caso o MorumBis esteja sendo usado, como aconteceu no ano passado. Na ocasião, o Tricolor jogou no Brinco de Ouro, em Campinas, interior paulista, e na capital Brasília, no Mané Garrincha.

E apesar da possibilidade de agora ter um estádio dentro da própria cidade para usar, Zubeldía segue dando total prioridade a atuar apenas no MorumBis. A junção da força da torcida dentro de casa e o bom gramado natural do estádio.

- Quero jogar no MorumBis e quero que os torcedores venham. Para mim, a prioridade vai ser sempre o MorumBis. Se não for o MorumBis, para mim é tudo igual, sendo aqui [na capital] ou em qualquer outro lugar - afirmou.

Por ser tratado como um dos principais locais para shows de grande porte na cidade de São Paulo, o estádio tende a ficar ocupado em algumas datas durante o ano, o que impacta no calendário do Tricolor, que passa a buscar um novo lugar para o jogo. Agora, além das opções citadas do ano passado, o Pacaembu passará a ser uma "segunda casa" dos clubes da capital.