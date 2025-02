Zubeldía explica trocas ofensivas em derrota e critica gramado pesado após chuva

O São Paulo perdeu sua primeira partida na temporada no clássico diante do Santos, fora de casa, por 3 x 1. O Tricolor perdeu de virada em um jogo marcado pelo adiamento por conta das chuvas e o técnico Luis Zubeldía ressaltou os problemas no gramado.

O técnico são-paulino viu interferência direta do mau tempo e da qualidade do gramado no andamento do jogo e que o cenário dificultou as trocas de passe do time, principalmente no primeiro tempo.

- É difícil de analisar o jogo devido ao campo, às condições do tempo e do gramado. É complicado jogar em um campo assim, tocar na bola fica mais difícil. [...] Jogar em gramados e em clima assim é muito difícil, e é complicado avaliar o desempenho da equipe. A parte mais difícil foi converter em gol, e depois sofremos o empate em um gol de lateral. Tivemos que correr atrás do placar. Tivemos 25 a 30 minutos jogando bem, foi um jogo parelho. Depois, com o empate deles, eles fecharam bem - afirmou o treinador.

Questionado por suas escolhas nas substituições, quando sacou o volante Pablo Maia e promoveu o ponta Ferreira, Zubeldía afirmou que a ideia era ter oportunidade de ataque para explorar a individualidade do atacante e usar Calleri e Luciano como referências na frente.

- Com relação às trocas, tínhamos pensado em fazer uma troca de um contra um com Ferreirinha e fechar com dois atacantes, como fizemos no final. Claro que o Oscar atrás é mais perigoso, mas me parece que podíamos fazer e não acredito que a derrota tenha passado por aí. Me parece que o mais importante é usar o elenco que temos e seguir no campeonato - completou.

Outro ponta que entrou na partida foi Erick, que substituiu Luciano na metade da segunda etapa. Para o treinador, as trocas não impactaram no funcionamento tático da equipe, por mais que formatação com Oscar de segundo volante ainda não tivesse sido testada em jogo. Além disso, viu o quarteto ofensivo bem dentro de campo.

- Eles estiveram presentes. Calleri deu passe para Lucas, criaram duas ou três situações de gol. Me parece que funcionaram bem e o Santos reagiu - finalizou o treinador.

O São Paulo volta a entrar em campo contra o Mirassol na quarta-feira (5), no MorumBis. Tricolor buscará reabilitação após dois jogos como visitante no Paulistão.