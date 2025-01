Wendell tem rescisão anunciada e pode reforçar o São Paulo de imediato

O lateral-esquerdo Wendell, de 31 anos, está oficialmente liberado para se apresentar ao São Paulo e assinar de imediato com o Tricolor. O brasileiro, que atuava no Porto, de Portugal, teve sua rescisão de contrato publicada pela sua ex-equipe na manhã desta sexta-feira (31).

Wendell já havia assinado um pré-acordo com o São Paulo no fim do ano passado e chegaria apenas no meio do ano, ao término de seu vínculo com o Porto. Entretanto, a boa relação entre as duas equipes e a negociação de outros atletas facilitou a vinda do lateral a partir de uma rescisão.

O atacante William Gomes, de 18 anos, deixa o São Paulo em definitivo por 9 milhões de euros, enquanto Moreira, lateral-direito, chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra fixada em dois milhões de reais por 50% do passe do jogador.

Wendell chega ao São Paulo para disputar a posição de titular. Se antes era visto como uma das grandes prioridades da janela, agora o brasileiro terá no elenco a concorrência do argentino Enzo Díaz, recém-chegado do River Plate.

Díaz, de 29 anos, fez boa pré-temporada nos Estados Unidos e se destacou no clássico contra o Corinthians. O bom desempenho do argentino no time de Zubeldía coloca pressão sobre Wendell, que precisará de boas atuações desde sua chegada para manter a disputa pela posição.

Wendell é o novo lateral-esquerdo do São Paulo (Foto: Reprodução/X/@FCPorto)

No Paulistão, a expectativa é que o treinador faça um rodízio de atletas, e os dois laterais terão chances de atuar. Zubeldía já deixou claro que o estadual contará com uma troca significativa de time a cada dois jogos, priorizando os principais jogadores para os clássicos, como o confronto deste fim de semana contra o Santos.