Debaixo de muita chuva e depois de dois adiamentos, Santos e São Paulo entraram em campo pela 6ª rodada do Paulistão na noite deste sábado (1). Na Vila Belmiro, melhor para o Peixe, que contou com mais uma noite inspirada de Guilherme para bater o Tricolor por 3 x 1. A joia da base Gabriel Bontempo anotou pelo alvinegro e Lucas marcou o gol solitário dos visitantes.

O camisa 11 do Peixe também colocou seu nome na história do clube ao marcar o gol se empate na noite. O Santos chegou a marca de 13 mil gols em sua história, um recorde que coloca o Peixe como o time que mais marcou gols em todo o mundo. As duas bolas na rede também ajudaram Guilherme a se isolar ainda mais na artilharia do estadual. São sete gols em seis jogos até aqui.

Com o resultado, o Santos se reabilita após uma sequência de quatro jogos seguidos sem vencer, sendo três derrotas seguidas. Os três pontos colocam o alvinegro na segunda posição do Grupo B, empatado com o Guarani, que tem um jogo a menos.

Guilherme comemora o gol 13 mil do Santos em sua história. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O placar favorável também cria um clima de ânimo e apoio por parte da torcida, que espera ver a equipe seguir na boa fase a partir da estreia de Neymar. Isso pode acontecer no próximo compromisso da equipe, na próxima quarta-feira, diante do Botafogo-SP. A partida será mais uma vez na Vila Belmiro, às 21h35, e já gera uma mobilização da torcida santista, que gritou o nome do craque no estádio diversas vezes na partida.

No MorumBis, o São Paulo recebe o Mirassol e volta a jogar em seu mando após dois jogos como visitante. A bola rola também na quarta, às 19h30. O reencontro com a torcida será o gás da equipe para tentar voltar a vencer. O duelo em Santos teve participação constante do seu quarteto ofensivo, mas com poucas interações entre si e poucas chances claras de finalizar e assustar o gol adversário.

Como foi Santos x São Paulo

A primeira chance de ataque na partida foi do São Paulo, com Luciano. O camisa 10 recebeu pelo lado direito e bateu cruzado, mas o chute saiu fraco e sem direção, impactado ainda mais pela grama encharcada.

A sequência do jogo foi marcada por muitas pausas por faltas. A bola, que já tinha dificuldade de ser bem trabalhada por conta da chuva, rolou menos ainda no gramado da Vila. O jogo pegado resultou em muitas reclamações dos dois lados, que terminou na expulsão de Pedro Caixinha pelo comportamento com o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, aos seis minutos.

Do lado Tricolor, os jogadores de ataque não haviam aparecido na partida, até que aos 34 minutos uma jogada de lateral abriu o caminho para o gol são-paulino. Enzo Díaz cobrou para Calleri, que dominou de costas na lateral, girou em cima do marcador e correu para a linha de fundo. No cruzamento rasteiro, encontrou Lucas dentro da área, que repetiu o movimento do giro no zagueiro e chutou sem chance para o goleiro Gabriel Brazão.

Lucas Moura comemora gol ao lado do elenco do São Paulo. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Se até a reta final do primeiro tempo a partida era ruim de acompanhar, o gol do São Paulo ascendeu o alerta no Santos e a partida passou a ficar com cara de um clássico bem jogado. Aos 39 minutos, Tiquinho Soares recebeu na meia-lua, rolou para trás e o jovem Gabriel Bontempo bateu forte perto do gol de Rafael.

Dois minutos depois, o lance do gol de empate do Peixe. Curiosamente, em mais uma jogada de lateral, a bola foi alçada na área e Tiquinho raspou de cabeça para trás, Guilherme cabeceou para uma linda defesa de Rafael e Bontempo apareceu para finalizar no rebote. O chute saiu torto, mas encontrou Guilherme no meio do caminho e o camisa 11 só empurrou para as redes. 1 x 1 aos 41 minutos de jogo.

Santos vira no segundo tempo

O segundo tempo começou bem diferente do que foi a primeira etapa. A chuva diminuiu, a drenagem deu conta e os times entraram para colocar a bola no chão e jogar. Luciano arriscou um chute forte de fora da área aos seis minutos e passou perto do gol de Brazão.

Um minuto depois, Soteldo recebe pelo meio, arranca e acha Gabriel Bontempo na ponta direita. A bola para no pé do jovem, que ajeita na quina da grande área, levanta a cabeça e finaliza cruzado e rasteiro sem chance para Rafael. A vila explode com o gol da cria da base, que marcou pela primeira vez como profissional.

Gabriel Bontempo comemora seu primeiro gol pelo profissional do Santos. Foto: Reinaldo Campos/AGIF

O gol empolgou as arquibancadas e inflamou o time campo. O alvinegro seguiu dominando as ações da partida e foi preciso nas subidas ao ataque. Guilherme voltou a marcar aos 26 do segundo tempo após boa troca entre Soteldo e Tiquinho. O centroavante fez uma boa partida saindo da área ajudando como pivô e, no lance, deu um belo passe em profundidade para o camisa 11 sair cara a cara e finalizar contra Rafael e abrir dois de vantagem no placar.

A defesa acompanhou o ritmo do ataque e foi decisiva para frear uma possível reação tricolor. Luciano fez bela jogada individual na área, passou no meio de três, driblou Brazão e a bola só parou em Kevyson, que tirou em cima da linha.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X SÃO PAULO

6ª rodada do Campeonato Paulista 2025

📆 Data e horário: sábado, 1º de fevereiro de 2025, às 21h15 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos

🥅 Gols: Guilherme, Gabriel Bontempo (SAN) | Lucas Moura (SAO)

🟨 Cartões amarelos: Tiquinho Soares, Tomas Rincón (SAN) | Sabino, Ferreira (SAO)

🔴 Cartão vermelho: Pedro Caixinha (SAN)

Escalações

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão, Vinicius Lira (Kevynson), Zé Ivaldo, Luan Peres e Leo Godoy; Tomas Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo (Miguelito); Guilherme (Luca Meirelles), Soteldo (João Schmidt) e Tiquinho Soares.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Igor Vinicius (Ferraresi), Sabino, Arboleda e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia (Ferreira), Oscar, Lucas e Luciano (Erick); Calleri (André Silva).