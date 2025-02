Dupla ex-Corinthians e São Paulo brilha em goleada histórica na Premier League

O Nottingham Forest, dos brasileiros Murillo, ex-Corinthians, e Morato, ex-São Paulo, segue protagonista de uma temporada brilhante na Premier League. Com a dupla titular na zaga comandada pelo português Nuno Espírito Santo, o time bateu o Brighton por 7 a 0 - a maior goleada da equipe na história da competição.

A chuva de gols no City Ground não contou com marca brasileira. Os tentos foram anotados por Chris Wood, três vezes, Gibbs-White, Neco Williams, Jota Silva e Lewis Dunk, contra. Apesar de não ter balançado as redes, o jovem Anthony Elanga foi destaque e contribuiu com três assistências.

Murillo e Morato formaram o trio de zaga com sérvio Nikola Milenkovic e acrescentaram solidez defensiva ao resultado. O Nottingham Forest é dono da quinta defesa menos vazada da Premier League, com 27 gols sofridos.

Esta é a maior goleada da história do Forest na Premier League, e a maior vitória do time desde 1991, quando o time inglês bateu o Chelsea pelo mesmo placar. Do outro lado, o Brighton não conhecia uma derrota tão dura desde a temporada 1958-59, quando foi goleado por 9 a 0, diante do Middlesbrough.

O Nottingham Forest é o terceiro colocado na Premier League, com 47 pontos, mesmo número do Arsenal, vice. Para a equipe dos ex-zagueiros de Corinthians e São Paulo, a vitória foi importantíssima nas pretensões de retornar à disputa da Champions League após 45 temporadas de ausência.

Murillo, ex-Corinthians, e Morato, ex-São Paulo, em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/Instagram)

Dupla ex-Corinthians e São Paulo brilha na Premier League

MURILLO x Brihghton

9 ações defensivas Clean sheet 1 grande chance criada 7/10 bolas longas certas 3/3 dribles certos 90% nos passes

O zagueiro revelado pelo Corinthians deixou o gramado no segundo tempo com uma lesão, porém, a situação não aparente preocupar para a sequência da temporada.

MORATO x Brighton

15 ações defensivas

Clean sheet

50% de duelos ganhos

Nenhuma falta cometida

