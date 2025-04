Zubeldía contorna vaias e tem nome exaltado pela torcida do São Paulo no Paraguai

Luis Zubeldía contornou as vaias sofridas em jogos recentes no MorumBis e viu um cenário diferente pelo São Paulo contra o Libertad. Nesta quarta-feira (23), o Tricolor venceu a equipe paraguaia em Assunção, no estádio Tigo La Huerta.

Mesmo fora de casa, a torcida do São Paulo marcou presença em peso e lotou o setor visitante, mas um detalhe chamou atenção. Zubeldía teve seu nome entoado pelos torcedores presentes após o apito final, o que mostra um alívio da pressão que o técnico estava sofrendo nas últimas semanas.

Com o resultado positivo pela Copa Libertadores, o Tricolor é líder do grupo D e deve ter o caminho facilitado pensando na classificação para as oitavas de final.

A reação do elenco após a vitória também chamou atenção. Desde os momentos mais complicados, o time deixou claro que respaldava o técnico. Após o apito final, os jogadores foram em direção a Zubeldía para abraçar o treinador.

Na coletiva de imprensa, falou sobre as cobranças sofridas por parte da torcida e sobre o momento que vive no São Paulo.

- Não é um momento de pressão. Futebol tem essa expressão porque há muitas coisas. A paixão está em jogo. O econômico está em jogo, a história está em jogo. Futebol representa muito na sociedade. Por isso há algo de pressão, mas isso que você está falando são conversas de boa-fé. Espero que se entendam em português, mas são coisas que vão acontecendo em determinado momento da temporada - esclareceu.

Jogadores do São Paulo abraçaram Zubeldía após apito final (Foto: Divulgação/ Conmebol)

O time agora soma duas vitórias consecutivas, levando em consideração a vitória por 2 a 1 contra o Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o São Paulo joga no sábado (26) contra o Ceará, pelo Brasileirão.

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Libertad por 2 a 0. Lucas Ferreira, cria de Cotia, e André Silva foram os autores dos gols. O resultado deixou o Tricolor em situação confortável na Copa Libertadores. Com a vitória, o São Paulo assumiu vantagem na tabela e passou a ter um caminho mais fácil rumo à classificação para as oitavas de final.