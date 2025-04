Zubeldía abre o jogo sobre pressão no São Paulo e cobranças da torcida

Luis Zubeldía abriu o jogo sobre a pressão por resultados no São Paulo após a vitória por 2 a 0 contra o Libertad, pela Copa Libertadores. O treinador analisou a fase do clube e comentou sobre as cobranças que recebeu da torcida recentemente.

Há alguns dias, a Independente, maior organizada do Tricolor, marcou presença no CT da Barra Funda para conversar com a comissão técnica e diretoria sobre a fase complicada que o time vivia.

Zubeldía alegou que entende que "futebol é paixão" e que isso não seria uma forma pressão, segundo seu pensamento, mas destacou que entende que as conversas e as cobranças que recebe são normais por conta dessas justificativas.

- Não é um momento de pressão. Futebol tem essa expressão porque há muitas coisas. A paixão está em jogo. O econômico está em jogo, a história está em jogo. Futebol representa muito na sociedade. Por isso há algo de pressão, mas isso que você está falando são conversas de boa-fé. Espero que se entendam em português, mas são coisas que vão acontecendo em determinado momento da temporada - esclareceu.

O argentino destacou que passou por situações parecidas, citando vivências passadas. Para ele, é normal.

- Na LDU, antes de ser campeã do torneio local e da Sula, teve uma conversa com os torcedores. E sempre disse a eles, que me questionavam um jogador. Esse jogador que me questionavam decidiu a final da Sul-Americana. Não é que sou advogado e defendo. Simplesmente faço o que creio. Se estão criticando alguém cedo demais, digo calma, vão ver no decorrer dos dias, meses, ano, que vamos melhorar. Foi uma conversa. Temos que lidar de maneira natural. Não passa disso - completou.

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Libertad por 2 a 0. Lucas Ferreira, cria de Cotia, e André Silva foram os autores dos gols. O resultado deixou o Tricolor em situação confortável na Copa Libertadores. Com a vitória, o São Paulo assumiu vantagem na tabela e passou a ter um caminho mais fácil rumo à classificação para as oitavas de final.