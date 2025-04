São Paulo vence Libertad e lidera grupo D da Libertadores

O São Paulo venceu o Libertad por 2 a 0 em partida disputada nesta quarta-feira (23), em Assunção, pela terceira rodada da Copa Libertadores. Lucas Ferreira, cria de Cotia, e André Silva foram os autores dos gols.

O resultado deixou o Tricolor em situação confortável na Copa Libertadores. Com a vitória, o São Paulo assumiu vantagem na tabela e passou a ter um caminho mais fácil rumo à classificação para as oitavas de final.

Como foi o jogo?

O São Paulo iniciou a partida com intensidade, mas cometeu erros na condução da posse de bola e nas tomadas de decisão. Logo aos cinco minutos, Ferreira criou uma boa jogada, que foi travada pela defesa do Libertad. André Silva tentou aproveitar a sobra, mas acabou desarmado pela marcação.

Zubeldía promoveu uma mudança no sistema, deslocando Ferraresi para uma função mais de lateral, enquanto Cédric atuava pela ponta. O Libertad respondeu com uma chegada perigosa de Óscar Cardozo, que finalizou para fora.

Aos 15 minutos, André Silva desperdiçou uma grande chance ao finalizar por cima do gol. O São Paulo controlou a posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo, mas esbarrou na falta de precisão e efetividade. Sem reação do Libertad, as equipes foram para o intervalo com o placar sem gols.

Na volta do intervalo, Zubeldía promoveu a entrada de Lucas Ferreira no lugar de Cédric. O São Paulo iniciou o segundo tempo com mais intensidade, trocando passes e pressionando o Libertad. A mudança surtiu efeito. Foi justamente Lucas Ferreira quem abriu o placar. Aos 16 minutos, após assistência de André Silva, a Cria de Cotia finalizou de esquerda para o fundo da rede.

A comemoração durou pouco e o clima esquentou. Três minutos depois, a arbitragem marcou penalidade para o Libertad, após um toque no braço de Wendell. Melgarejo ficou responsável pela cobrança, mas bateu mal e aliviou o lado tricolor.

O Libertad começou a reagir após o pênalti perdido, aproveitando espaços e falhas da zaga tricolor. Nas jogadas mais difíceis, Rafael salvava.

Para facilitar a vida do São Paulo, André Silva marcou o dele e se redimiu da chance desperdiçada no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Lucas Ferreira fez o passe, Ferreirinha cruzou da esquerda e o camisa 17 apareceu na área para completar e anotar o segundo gol do Tricolor. Nos acréscimos, Luciano ainda deixou o dele, mas estava impedido e foi anulado.

Com a vitória por 2 a 0, o São Paulo passou o Libertad e assumiu a liderança do grupo D da Copa Libertadores.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a jogar contra o Ceará, no sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. O Libertad joga contra o Sportivo Ameliano pela 16ª rodada do Campeonato Paraguaio, no domingo (27).

✅ FICHA TÉCNICA

LIBERTAD x SÃO PAULO

3ª rodada - Copa Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de abril de 2025

📍 Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai

🥅 Gol: Lucas Ferreira (0-1), André Silva (0-2)

🟨 Cartões amarelos: Melgarejo, Caballero (Libertad), Marcos Antônio, André Silva (São Paulo)

🟥 Cartão vermelho:

ESCALAÇÕES

LIBERTAD (Técnico: Sergio Aquino)

Morínigo; Martín Cáceres, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Campuzano, Caballero; Melgarejo, Marcelo Fernández (Alcaraz); Óscar Cardozo (Aguilar), Iván Franco (Fretes)

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Ruan Tressoldi e Alan Franco; Cédric (Lucas Ferreira), Marcos Antônio (Bobadilla), Alisson, Matheus Alves (Luciano) e Wendell (Enzo Díaz); André Silva e Ferreirinha (Sabino)