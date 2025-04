Lucas Ferreira revela que Zubeldía previu gol antes de vitória do São Paulo

Lucas Ferreira abriu o placar do São Paulo contra o Libertad na vitória por 2 a 0 pela terceira rodada da Copa Libertadores. A Cria de Cotia marcou seu primeiro gol no continental e exaltou a torcida e revelou a conversa que teve com Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

O jogo aconteceu no Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai, e mesmo longe do MorumBis, a torcida tricolor marcou presença em peso.

- Zubeldía falou comigo antes do jogo e disse que sabia que eu faria o gol - revelou Lucas Ferreira em entrevista à ESPN.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Fazer o primeiro gol na Libertadores e sair com o placar de 2 a 0… só tenho a agradecer a essa torcida maravilhosa e dar glória a Deus por tudo. O que eu posso dizer à torcida que veio de São Paulo para Assunção? Apenas agradecer. É uma torcida que sempre nos conduz, nos apoia. Agora é voltar para São Paulo e seguir firme - destacou Lucas Ferreira.

Ao ser questionado sobre a chave para a vitória, a Cria de Cotia destacou a raça e dedicação do São Paulo.

- O que eu posso dizer à torcida que veio de São Paulo para Assunção? Apenas agradecer. É uma torcida que sempre nos conduz, nos apoia. Agora é voltar para São Paulo e seguir firme - completou.

continua após a publicidade

(Foto: Divulgação/ Conmebol)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Libertad por 2 a 0. Lucas Ferreira, cria de Cotia, e André Silva foram os autores dos gols. O resultado deixou o Tricolor em situação confortável na Copa Libertadores. Com a vitória, o São Paulo assumiu vantagem na tabela e passou a ter um caminho mais fácil rumo à classificação para as oitavas de final.