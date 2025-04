Luis Zubeldía se posicionou sobre o uso da base do São Paulo. Nesta quarta-feira (23), Lucas Ferreira abriu o placar na vitória por 2 a 0 contra o Libertad, pela Copa Libertadores. Não só Lucas Ferreira, mas nomes revelados em Cotia como Matheus Alves tem chamado atenção.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Zubeldía exaltou os atletas, mas alertou para a pressão nas redes sociais. Recentemente, o técnico foi alvo de críticas na internet embasado em comentários que usaria pouco os garotos revelados em Cotia. O argentino trouxe o assunto à tona durante a coletiva de imprensa.

- Tratar para saber de onde estão, ter paciência. Vocês sabem que as redes sociais fazem um trabalho importante e às vezes nocivo para os esportivas. Para todos. tem de regular um pouco a ansiedade. Chega na primeira divisão, já querem jogar, querem ser importantes. Tem de acalmar um pouco os jovens - disse Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️Lucas Ferreira revela que Zubeldía previu gol antes de vitória do São Paulo

O técnico do São Paulo destacou que é um trabalho que demanda "humildade", mas exaltou os mais jovens.

- Trabalhar, mostrar evolução, com humildade, e depois jogar para o grupo. Aí passa a ser importante para o grupo. Mas o São Paulo trata bem essa parte. Tem boas pessoas. E aí é muito mais fácil cuidar dos garotos - completou Zubeldía.

Zubeldía exalta Lucas Ferreira

Luis Zubeldía exaltou Lucas Ferreira. O treinador revelou suas conversas com o jogador antes do jogo. Após o término da partida, Lucas contou que o técnico havia prevido seu gol.

continua após a publicidade

- No treino de ontem, um tático de 40 minutos, com 12 jogadores. e o 12º era o Lucas (Ferreira). Parece que faz três dias. A quantidade de jogos que jogamos… e senti que no intervalo ele poderia entrar. Mas precisava ver o que aconteceria no primeiro tempo. mas estava previsto que assim seria - relatou Zubeldía.