Zubeldía abre o jogo sobre plano do São Paulo para Luan

Luis Zubeldía abriu o jogo sobre a situação de Luan no São Paulo. O jogador foi reintegrado ao elenco na última semana, e após a partida contra o Sport, o técnico se manifestou sobre o assunto.

De acordo com o treinador, o plano do Tricolor é primeiro pensar na parte física do meia. O argentino alegou que o intuito era buscar uma equipe nova, mas como não aconteceu, Luan precisaria voltar a evoluir fisicamente.

- Ele agradeceu por reincorporá-lo no elenco, mas ele perdeu bastante tempo de preparação, vai levar um tempo importante para se colocar bem fisicamente, um jogador que eu conheço, o enfrentei, acho que tem de estar primeiro bem fisicamente. Ficou aqui, não aconteceu de conseguir clube, ou não quis, agora tem de evoluir fisicamente - disse Zubeldía.

Desde quarta-feira (26), o jogador começou a ser integrado em algumas atividades de recondicionamento e transição. Essas também estão acontecendo no mesmo horário do restante do elenco tricolor, algo que não era comum nesse começo de temporada.

Zubeldía esclareceu situação de Luan (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo tinha planos de negociar Luan

Luan foi inscrito no Campeonato Paulista, mas com uma estratégia - até então -, definida. Mesmo sem planos de jogar, o São Paulo optou pela inscrição para viabilizar uma possível negociação fora da janela de transferências oficial.

Isso porque uma cláusula do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permite que apenas jogadores inscritos em campeonatos estaduais possam ser negociados entre os dias 10 de março e 11 de abril.

O Lance! apurou que Luan chegou a entrar no radar de algumas equipes, mas nenhuma proposta oficial chegou ao São Paulo. Com problemas no meio-campo, a ideia foi reintegrar o jogador, pelo menos por enquanto.