São Paulo muda postura e reintegra Luan; veja o que está previsto

O São Paulo mudou de ideia e decidiu reintegrar Luan ao elenco de Luis Zubeldía. Desde o começo do ano, o jogador estava treinando no CT da Barra Funda, mas não chegou a entrar em campo nenhuma vez. Até então, o meia não estava nos planos da comissão e a intenção seria uma negociação.

Mas às vésperas das estreias no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, a rota mudou. O Tricolor decidiu reintegrar o jogador. Segundo informado pelo clube, Luan iniciou um processo de transição física pensando em voltar ao ritmo.

Desde quarta-feira (26), o jogador começou a ser integrado em algumas atividades de recondicionamento e transição. Essas também estão acontecendo no mesmo horário do restante do elenco tricolor, algo que não estava sendo comum nesse começo de temporada.

Agora, existe a possibilidade de Luan começar a ter mais oportunidades com Zubeldía. Até o momento, não foi inscrito nas competições, mas o time pensa principalmente na parte física.

O São Paulo terá uma campanha árdua pela frente pensando em calendário. A partir da semana que vem, o Tricolor engata uma sequência que pode chegar até dez jogos em um único mês, englobando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

São Paulo tinha planos de negociar Luan

Luan foi inscrito no Campeonato Paulista, mas com uma estratégia - até então -, definida. Mesmo sem planos de jogar, o São Paulo optou pela inscrição para viabilizar uma possível negociação fora da janela de transferências oficial.

Isso porque uma cláusula do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permite que apenas jogadores inscritos em campeonatos estaduais possam ser negociados entre os dias 10 de março e 11 de abril.

O Lance! apurou que Luan chegou a entrar no radar de algumas equipes, mas nenhuma proposta oficial chegou ao São Paulo. Com problemas no meio-campo, a ideia foi reintegrar o jogador, pelo menos por enquanto.