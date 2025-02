A semana do São Paulo começou com novidades. Isso porque o clube apresentou na tarde desta segunda-feira (3) oficialmente o lateral-direito Cédric Soares, de 33 anos, que assinou um contrato de três meses com o Tricolor e tem opção de estendê-lo até o fim desta temporada. Durante entrevista coletiva, o português falou sobre a parte física, já que não atua oficialmente desde março de 2024, além de ter explicado o motivo de ter escolhido o Tricolor.

- Eu estava treinando em Portugal, mas surgiu esta oportunidade de treinar a um nível mais alto, num clube enorme como o São Paulo, que representa tanto a história do Campeonato Brasileiro e internacional também. Não tive dúvidas, vim para cá. Vim com esta possibilidade de poder treinar a um nível mais alto e tenho de melhorar fisicamente. Estou ficando mais preparado para poder estar apto a jogar e isso deixa-me feliz - iniciou o português.

O lateral está sem clube desde julho de 2024, quando acabou seu vínculo com o Arsenal. O último jogo disputado por Cédric foi em março do ano passado, quando o Arsenal bateu o Sheffield United por 6 a 0, pela Premier League. Na temporada 2023/24, o português disputou apenas seis partidas.

- Jogador sempre quer jogar. E aqui no Brasil também tem essa possibilidade porque há muitos jogos. De três em três dias, basicamente, há jogo, há competição. E eu penso que isso é bom. Eu sei que vai depender do meu trabalho, vai depender do que acontece dentro do campo, mas é encarar semana a semana e tentar jogar - continuou o lateral-direito, que usará a camisa de número 6 no Tricolor.

- Na Europa, é verdade, há um calendário ligeiramente diferente, há um pouco menos jogos, se for também avançar na Champions, acaba-se por haver mais jogos também. É uma realidade diferente, que eu vou me adaptar e vejo isso com bons olhos. Na parte física, é o que eu já disse anteriormente, é encarar o dia a dia - finalizou o português.

Quem é Cédric Soares?

Nascido na Alemanha, mas com nacionalidade portuguesa, o lateral começou a carreira no Sporting, de Portugal, clube que o formou e fez todas as categorias de base até ser negociado com o Southampton, da Inglaterra, em 2015. No currículo, ainda tem passagens por Inter de Milão, da Itália, Fulham e Arsenal, da Inglaterra.

Com a seleção portuguesa, o lateral-direito disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e foi titular nos três jogos da fase de grupos, contra Espanha, Marrocos e Irã, mas ficou fora da partida contra o Uruguai, nas oitavas de final, quando Portugal acabou eliminado do Mundial.