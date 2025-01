Porto anuncia contratação de dupla do São Paulo; veja valores

O Porto, de Portugal, anunciou na manhã desta sexta-feira (31) a chegada da dupla William Gomes e Moreira. Após acertarem a saída do São Paulo na última semana, as crias de Cotia desembarcaram na Europa e já vestiram a camisa do clube português.

+ Zubeldía revela conversa com dupla antes de saída do São Paulo: ‘Não pode se acomodar’

O atacante William Gomes assinou em definitivo com a equipe até 2029 e agora tem multa de 80 milhões de euros com o Porto. A negociação de 80% do passe do atleta vai render 9 milhões de euros aos cofres do São Paulo.

A negociação por Moreira foi um contrato de empréstimo de uma temporada sem custos ao clube português, com opção de compra fixada ao fim do vínculo em 2 milhões de euros por 50% do defensor.

A dupla deixa o São Paulo após uma temporada de baixo aproveitamento com o técnico Luis Zubeldía. Enquanto o atacante atuou em 16 partidas ao longo do ano, o lateral entrou em campo em apenas quatro oportunidades.

O Tricolor entende que as saídas são oportunidades de mercado e que se encaixam no contexto de cautela financeira que o clube adota, visando diminuir o déficit, aliviar os custos e fazer caixa com a negociação de jogadores.

William e Moreira estiveram na pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos e disputaram metade do jogo diante do Cruzeiro, primeiro amistoso da viagem para Orlando. Na sequência, retornaram ao Brasil para estrearem pelo Tricolor no Campeonato Paulista, no empate em 0 a 0 com o Botafogo-SP.

Na última coletiva de imprensa de Zubeldía, após a vitória de virada contra a Portuguesa na quarta-feira, o treinador falou sobre a saída dos jovens e reforçou que espera vê-los evoluindo dentro do futebol europeu.

William Gomes em campo pelo São Paulo (Foto: Thiago Calil/AGIF)

- O mais importante é que os jovens não estejam acomodados e presos num lugar. Porque se está acomodado, não cresce. Falei para eles que eles agora eles têm que buscar minutos. Cada um em sua realidade, um em definitivo e outro empréstimo. Mas eles têm que buscar minutagem e seguir crescendo. Eles jogaram com a gente oito a dez partidas, mas agora eles precisam jogar 20 a 25 partidas. Agora é um novo ano. Se não foi aqui, que seja lá fora [uma temporada com mais jogos - disse o treinador.

Para a vaga de William, o São Paulo não fez nenhuma contratação de reposição e acredita que a base é a melhor solução para reforçar o lado de campo no ataque. Na defesa, o Tricolor fechou com o lateral direito português Cédric Soares, de 33 anos, formado no Sporting, de Portugal, e que atuou no Arsenal, da Inglaterra, até o meio do ano passado.