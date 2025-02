Debaixo de muita chuva e depois de dois adiamentos, o Santos venceu o São Paulo por 3 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Paulista no sábado (1º). No entanto, o clássico foi marcado por polêmicas de arbitragem. Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, aponta os erros que o árbitro Luiz Flávio de Oliveira cometeu na partida.

Na análise, Paulo Caravina destaca dois lances mal interpretados pela equipe de arbitragem da partida. Em primeiro lugar, uma situação de pênalti que não foi marcada a favor do Santos, após embate físico entre jogadores das duas equipes. Posteriormente, um impedimento irregular, por conta da linha de passe formada por jogadores de times diferentes, sinalizado por falta de atenção do bandeira.

— Teve um pênalti que não foi marcado para o Santos, onde o defensor do São Paulo é extremamente imprudente, chega atrasado e atinge a perna do jogador do Peixe na área. Luiz Flávio, que não consegue mais acompanhar os lances de perto, não marcou. É pênalti de escolinha — explica o especialista.

— O Luciano, atacante do São Paulo, recupera uma bola na defesa e vira o lance para o seu companheiro. Guilherme, do Santos, vai fazer uma pressão no defensor do São Paulo que está com a bola, só que o bandeira sinaliza impedimento. Foi marcado o impedimento no passe do jogador do São Paulo para o jogador do Santos — completou Paulo.

Santos 3x1 São Paulo

Na Vila Belmiro, melhor para o Santos, que contou com mais uma noite inspirada de Guilherme, autor de dois gols, para bater o São Paulo. A joia da base Gabriel Bontempo também anotou pelo Alvinegro, enquanto Lucas marcou o gol solitário dos visitantes.

O camisa 11 do Peixe também colocou seu nome na história do clube ao marcar o gol de empate da noite. O Santos chegou a marca de 13 mil gols em sua história, um recorde que coloca o clube como o time que mais marcou em todo o mundo. Além disso, as duas bolas na rede ajudaram Guilherme a se isolar ainda mais na artilharia do estadual, com sete gols em seis jogos.

