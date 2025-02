Zubeldía aponta erro de postura do São Paulo e tem cautela para avaliar físico do elenco

Com a vantagem no placar até os 41 minutos do primeiro tempo, o São Paulo sofreu o empate na reta final da etapa inicial e devolveu o Santos ao jogo, o que permitiu uma reação do Peixe e terminou com derrota por 3 x 1 para a equipe do Morumbi.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía explica trocas ofensivas em derrota e critica gramado pesado após chuva

Para o treinador argentino, faltou calma ao elenco para saber administrar o placar favorável. No gol de empate, por exemplo, a jogada inicia com um chutão sem direção de Arboleda para o ataque. A bola cai no goleiro Gabriel Brazão, que lança para o ataque e o Santos consegue o lateral. Na cobrança, melhor para o alvinegro que ganhou a na cabeçada e contou com a sorte de ter Guilherme bem posicionado para empurrar a bola para as redes após o rebote.

Zubeldía comanda o São Paulo em duelo contra o Santos, pelo Paulistão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Além disso, Zubeldía explicou que não houve um impacto na derrota que tenha sido causado pelo "efeito Neymar" presente na Vila Belmiro. Elenco e torcida estão, de fato, mobilizados pela chegada do atacante, mas o treinador entende que o gol sofrido passa mais pela postura dentro de campo.

continua após a publicidade

- Nos 15 minutos finais, precisávamos dar um extra para defender a vantagem, mas empataram. Independente de Neymar e da motivação, a concentração no final é mais importante, foi quando eles deram um passo à frente e faltou manejar a situação. Depois, no nosso melhor momento do segundo tempo, sofremos um contra-ataque e tomamos o gol - disse.

Atrás do placar, o São Paulo precisou correr atrás do empate e exigiu fisicamente da sua equipe, que não conseguiu superar a desvantagem. Ao ser questionado sobre a parte física do time e quais seriam as alternativas para recuperar os atletas, Zubeldía teve cautela e disse que o ideal é aguardar a reapresentação do time, na segunda-feira (3), para entender o que será preciso trabalhar com a preparação física.

continua após a publicidade

- O Paulistão vocês conhecem melhor que eu. Chuva, gramado complicado... Vamos ver como chegam na segunda-feira para saber se há algum problema muscular. Vi que o [Enzo] Díaz teve um desgaste, então precisamos ver como chegam e tomar as decisões - completou.

Vale ressaltar que para esse jogo diante do Santos, Zubeldía não contou com Alan Franco, que teve dores musculares e não foi relacionado para o campo.

➡️ À espera de Neymar, Santos vence o São Paulo de virada pelo Paulistão

Além da reapresentação, a segunda-feira será marcada pela reapresentação do lateral português Cédric Soares, anunciado na última quinta-feira. O jogador ainda não tem previsão de estreia e o técnico disse que precisa aguardar e ver mais treinamentos do atleta de 33 anos ao lado do elenco são-paulino.

- Ele precisa ter mais minutos com os companheiros. Mas futebol tem surpresas, às vezes dois ou três treinamentos a mais e ele vai poder jogar - finalizou.

O São Paulo volta a entrar em campo contra o Mirassol na quarta-feira (5), no MorumBis. Tricolor buscará reabilitação após dois jogos como visitante no Paulistão.