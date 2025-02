São Paulo inicia maratona de jogos pelo Paulistão; veja planos da equipe

O São Paulo retoma os treinos nesta segunda-feira (3) após a derrota no clássico contra o Santos no fim de semana e dá início a uma maratona de jogos pelo Campeonato Paulista nos próximos dias. O Tricolor terá quatro jogos da competição apenas nove dias, com o agravante de que apenas um dos jogos será disputado no MorumBis. O técnico Luis Zubeldía precisará gerir bem o elenco para manter o nível de competitividade e voltar a ganhar, mas sem comprometer a parte física da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía explica trocas ofensivas em derrota e critica gramado pesado após chuva

O primeiro compromisso será contra o Mirassol, nesta quarta-feira (5), em casa. A bola rola às 19h30 e o Tricolor quer voltar a vencer para se manter tranquilo na tabela. Depois, no fim de semana, viaja até Bragança Paulista para encarar o RB Bragantino, o que completará uma sequência de três compromissos seguidos envolvendo adversários de Série A do Brasileirão.

Lucas Moura comemora gol ao lado do elenco do São Paulo. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Para este jogo, há uma expectativa de Zubeldía usar seu elenco misto, como fez contra a Portuguesa na última semana. Isso porque o treinador já afirmou que adotará uma política de trocar o time a cada dois jogos, com o intuito de manter a parte física em dia sem comprometer os atletas com possíveis lesões. Mas isso não é algo confirmado, já que os dois próximos adversários são considerados mais acessíveis para o São Paulo.

continua após a publicidade

O terceiro confronto será no dia 10 de fevereiro, apenas 48h depois do duelo em Bragança, contra o Inter de Limeira. Mas esse jogo será em Brasília, já que o Tricolor terá seu estádio ocupado pelo show da cantora Shakira. O mando de campo foi vendido ao Mané Garrincha como já havia sido feito em 2024, quando o estádio também foi ocupado por shows em outubro. Esse é um jogo "solitário" neste dia porque é a partida atrasada da primeira rodada do Paulistão. O jogo foi adiado por conta da pré-temporada da equipe nos EUA.

Para fechar a maratona, no dia 13 de fevereiro, o São Paulo jogará mais uma vez em Brasília, diante do Velo Clube. O motivo para o jogo ser disputado fora da capital paulista também é o show internacional no MorumBis.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía aponta erro de postura do São Paulo e tem cautela para avaliar físico do elenco

Por enquanto, a única baixa certa no elenco é o volante Luiz Gustavo, que teve uma fratura no pé e está em processo de recuperação. O zagueiro Alan Franco, que ficou de fora da última partida por conta de um desgaste muscular, será reavaliado nesta segunda e pode voltar a integrar o elenco para os jogos.

Zubeldía afirmou em coletiva após o jogo contra o Santos que fará uma avaliação minuciosa do time nesta segunda-feira, quando o grupo se reapresentará. A partida contra o Santos foi muito desgastante para os atletas, segundo o treinador, por conta o gramado pesado após as chuvas na Vila Belmiro.

A segunda também fica marcada pela apresentação do lateral direito Cédric Soares, anunciado na última quinta e que assinou com o Tricolor por três meses com possibilidade de renovação até o final de 2025.