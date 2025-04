Voltando? São Paulo atualiza situação médica de Oscar

O São Paulo atualizou a situação médica de Oscar. O meia se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

O clube informou nesta quarta-feira (29) que o veterano iniciou o processo de transição física e treinou com os preparadores. Na parte da manhã, o elenco fez uma atividade tática no CT da Barra Funda, como uma forma de aquecer para o jogo desta noite, contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo avalia situação de Lucas Moura contra o Náutico; veja provável escalação

Oscar ainda não deve ser relacionado, mas a evolução é um indicativo positivo. O São Paulo tem sido bastante cauteloso com os lesionados. A intenção é utilizar os jogadores que estão no departamento médico somente quando apresentarem uma condição física totalmente boa.

Recentemente, o São Paulo também atualizou sobre as situações de Lucas Moura e Pablo Maia. Lucas já faz parte das atividades com o grupo, mas com uma proteção no joelho - onde sofreu a lesão. Pablo Maia, que passou por cirurgia no tornozelo, também está em transição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Oscar participou das atividades com os preparadores do time (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo enfrenta o Náutico em breve

São Paulo e Náutico se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em jogo que acontece no estádio do Morumbis.

O Tricolor não deve ter o retorno de nenhum lesionado para a partida por enquanto. O jogo vale pela estreia da equipe na competição.