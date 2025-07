O São Paulo começou a semana com boas novidades quanto a Lucas Moura e Ferreirinha. Os jogadores estão plenamente recuperados e podem reforçar o time contra o Flamengo. Nesta segunda-feira, dia 7, treinaram normalmente com o restante do elenco na Barra Funda.

A dupla estava em processo de transição física desde a última semana e agora estão totalmente recuperados. Esta foi a primeira vez desde quando se lesionaram, antes do recesso do Tricolor, que treinaram com o elenco completo.

Lucas Moura enfrentava um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, enquanto Ferreirinha tratava uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo.

Por outro lado, o time ganhou uma nova preocupação no departamento médico. Lucas Ferreira foi desfalque no jogo-treino que aconteceu na sexta-feira, contra o Sub-20 do Tricolor, e fez trabalhos com a fisioterapia no gramado nesta segunda-feira.

Lucas Moura voltou a treinar com bola (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Treino do São Paulo

O elenco se apresentou na parte da manhã. O dia começou com trabalhos de fortalecimento, como parte do aquecimento orientado pelos preparadores. Na sequência, os jogadores realizaram uma atividade de velocidade e fundamentos técnicos.

Os jogadores foram divididos em dois grupos. Uma parte trabalhou focado na posse de bola, enquanto o restante aprimorou a construção de jogadas, com trocas de passes, cruzamentos e finalizações ao gol. Seguindo este ritmo intenso, a comissão técnica do São Paulo separou os times em quatro equipes, com os jogos em espaço reduzido.