São Paulo na Copa do Brasil: maiores jogos

O São Paulo Futebol Clube, um dos mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, sempre teve uma relação peculiar com a Copa do Brasil. Por décadas, o torneio parecia ser um título inalcançável para o Tricolor, que acumulava campanhas marcantes, mas sem levantar a taça. Essa história mudou em 2023, quando o clube finalmente conquistou o troféu que faltava em sua vasta galeria, coroando uma campanha memorável. O Lance! relembra os 5 maiores jogos do São Paulo na Copa do Brasil.

A trajetória do São Paulo na Copa do Brasil é repleta de confrontos épicos, especialmente contra seus maiores rivais. Clássicos eletrizantes, viradas históricas e atuações memoráveis marcaram a caminhada do Tricolor no torneio ao longo dos anos. A conquista de 2023 não apenas encerrou um jejum, mas também reforçou a grandeza do clube no cenário nacional.

A seguir, relembramos os cinco maiores jogos do São Paulo na história da Copa do Brasil — partidas que entraram para a eternidade nos corações tricolores.

Os 5 maiores jogos do São Paulo na Copa do Brasil

São Paulo 1x0 Flamengo – Final de 2023 (jogo de ida)

No dia 17 de setembro de 2023, o São Paulo enfrentou o Flamengo no Maracanã pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Com uma atuação segura, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Jonathan Calleri. A vitória fora de casa deu ao São Paulo a vantagem necessária para administrar o resultado no jogo de volta e conquistar o título inédito.

São Paulo 1x1 Flamengo – Final de 2023 (jogo de volta)

No jogo de volta, realizado no Morumbi em 24 de setembro de 2023, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Flamengo. Rodrigo Nestor marcou para o Tricolor nos acréscimos do primeiro tempo, após Bruno Henrique abrir o placar para o Flamengo. Com o resultado, o São Paulo garantiu o título da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história, completando sua galeria de conquistas nacionais.

Palmeiras 1x2 São Paulo – Quartas de 2023 (jogo de volta)

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Morumbi, o São Paulo enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque em 13 de julho de 2023. Mesmo saindo atrás no placar com gol de Piquerez, o Tricolor virou o jogo com gols de Caio Paulista e David, vencendo por 2 a 1. A vitória garantiu a classificação para as semifinais e reforçou a superioridade do São Paulo sobre o rival em confrontos eliminatórios.

São Paulo 3x0 Atlético-MG – Semifinal de 2000 (jogo de ida)

Em 2000, o São Paulo enfrentou o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, realizado no Morumbi, o Tricolor venceu por 3 a 0, com gols de Marcelinho Paraíba, França e Gustavo Nery. A vantagem construída foi fundamental para a classificação à final, apesar da derrota por 2 a 1 no jogo de volta em Belo Horizonte.

São Paulo 2x1 Vasco – Quartas de 2000 (jogo de volta)

Ainda na campanha de 2000, o São Paulo enfrentou o Vasco nas quartas de final. Após empate por 1 a 1 no jogo de ida em São Januário, o Tricolor venceu o jogo de volta no Morumbi por 2 a 1, com gols de França e Marcelinho Paraíba. A vitória garantiu a vaga na semifinal e foi um dos momentos marcantes daquela campanha.