São Paulo tem baixas confirmadas para enfrentar o Náutico pela Copa do Brasil

O São Paulo segue com quatro baixas importantes para o duelo da noite desta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), quando vai enfrentar o Náutico, no Morumbis, pela terceira fase da Copa do Brasil. Além de Oscar e Pablo Maia, Lucas Moura e Arboleda ainda não estão à disposição da comissão técnica liderada por Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo avalia situação de Lucas Moura contra o Náutico; veja provável escalação

A maior dúvida do treinador era em relação ao camisa 7 tricolor. Lucas Moura treinou normalmente com o elenco na segunda-feira (28), com uma uma faixa no joelho onde sofreu o trauma, mas não está relacionado para a partida. Já Arboleda, com sobrecarga muscular, também não está em plena condição física para ir para o duelo.

Lucas se lesionou no dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, ao bater o joelho direito no gramado e, apesar de ter continuado na partida, sentiu dores mais tarde.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Veja a provável escalação do São Paulo

Um provável time tem Rafael; Cédric Soares, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson (Bobadilla), Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreirinha; André Silva.