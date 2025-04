Avanço na Copa do Brasil é estratégico para o orçamento do São Paulo em 2025

O São Paulo tem a Copa do Brasil como um caminho para atingir as metas orçamentárias de 2025. Na competição, é esperado que o time chegue até as quartas de final do campeonato. O Tricolor estreia na terceira fase, contra o Náutico, nesta terça-feira (29).

A meta é importante por conta da premiação. A Copa do Brasil é uma das competições que melhor paga. Na fase que o São Paulo estreia, a premiação é unificada independente da divisão que o clube está.

A equipe que avançar da terceira fase, arrecada R$ 2.315.250. O valor cresce a cada fase. O campeão, por exemplo, leva mais de R$ 77 milhões pelo título.

➡️São Paulo detalha dívida, prejuízos e déficit milionário em balanço financeiro

O São Paulo busca compensar o orçamento por conta da eliminação do Campeonato Paulista. Entre as metas, era previsto que o clube chegasse até a final, mas acabou caindo na semi em um jogo polêmico contra o Palmeiras. Recentemente, o Tricolor também divulgou seu balanço orçamentário.

O clube encerrou a temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida. Ou seja, o campeonato pode ser uma boa estratégia para o time aliviar as contas.

São Paulo foi campeão em 2023 (Foto: Fernando Roberto/Lance!)

Veja todos os valores que o São Paulo pode arrecadar na Copa do Brasil