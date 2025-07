Lucas Ferreira preocupa e vira dúvida para o São Paulo em estreia de Crespo

O São Paulo ganhou uma nova preocupação no departamento médico. Lucas Ferreira foi desfalque no jogo-treino que aconteceu na sexta-feira, contra o Sub-20 do Tricolor, e fez trabalhos com a fisioterapia no gramado nesta segunda-feira.

O Lance! apurou que o jogador apresentou um quadro de dores na parte do quadril e por isso ficou fora da atividade. Como dito, hoje foi acompanhado pela fisioterapia e Lucas Ferreira seguirá sendo avaliado durante a semana.

A preocupação é para o sábado, dia 12 de julho. O Tricolor viaja um dia antes para enfrentar o Flamengo, no Maracanã. A partida será válida pela 13ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 16h30 (de Brasília).

O confronto será marcado tanto pelo retorno do Campeonato Brasileiro quanto pela estreia de Hernán Crespo neste retorno ao São Paulo. O Tricolor Paulista se apresentou na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda e tem mais quatro dias de atividade marcados.

Lucas Ferreira apresentou um quadro de dores no quadril (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Situação dos lesionados do São Paulo

Com Lucas Ferreira como dúvida, o São Paulo ainda estuda as situações de Lucas Moura e Ferreirinha. A dupla está em processo de transição física e fez trabalhos com as Crias de Cotia no final de semana. Oscar e Marcos Antonio estão recuperados e devem ser relacionados normalmente.

Luciano não está no DM, mas será desfalque contra o Flamengo. O camisa 10 está suspenso, pelo acúmulo de cartões amarelos.