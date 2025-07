O São Paulo abriu a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians que acontece no dia 19 de julho, às 21h (de Brasília), no estádio do Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo de Hernán Crespo no estádio neste retorno.

As vendas dos ingressos começaram para sócios-torcedores do clube. A venda para o público-geral do São Paulo será aberta na segunda-feira, dia 14 de julho. E como de costume, a venda de ingressos será feita exclusivamente online, pelo site spfcticket.net.

Quanto aos valores, variam de R$ 25 (meia do setor popular) a R$ 250. Vale destacar que agora é obrigatório o registro da biometria facial para acessar o estádio.

São Paulo tem biometria facial na entrada do Morumbis

O São Paulo agora tem a obrigatoriedade da biometria facial para o acesso à entrada do estádio do Morumbis. Agora, a Lei Geral do Esporte prevê que todos os estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas devem adotar o sistema de reconhecimento facial. O Tricolor passou a adotar esta obrigação no jogo contra o Mirassol, que aconteceu no dia 24 de maio.

São Paulo e Corinthians voltam a se encontrar no Morumbis (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja os valores dos ingressos para o clássico do São Paulo contra o Corinthians

Datas de abertura das vendas dos ingressos, com prioridade:

Prioridade 1 (7 estrelas): 10h do dia 06/07;

Prioridade 2 (6 estrelas): 10h do dia 07/07;

Prioridade 3 (5 estrelas): 10h do dia 08/07;

Prioridade 4 (4 estrelas): 10h do dia 09/07;

Prioridade 5 (3 estrelas): 10h do dia 10/07;

Prioridade 6 (2 estrelas): 10h do dia 11/07;

Prioridade 7 (1 estrela): 10h do dia 12/07;

Prioridade 8 (0 estrelas): 10h do dia 13/07.

Planos Novos – Sócio Torcedor

VENDA PARA TODA A TORCIDA DO SÃO PAULO:

Venda a partir das 10h de 14/07

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 ½ entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 ½

Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 ½

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 ½

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 ½

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 250 / R$ 125 ½

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 250 / R$125 ½

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ½

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC

A partir das 10h de 05/07 até às 17h de 19/07 em spfcticket.net > R$ 400