O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Náutico em jogo que acontece nesta terça-feira (29) pela terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor fará sua estreia na competição no Morumbis, ás 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A maior dúvida era sobre a possível presença de Lucas Moura. O jogador treinou normalmente com o elenco, usando uma faixa no joelho onde sofreu o trauma, mas o Tricolor ainda adota cautela quanto ao seu retorno. Existia uma chance do veterano começar no banco de reservas, mas a ideia é que Lucas volte a jogar somente quando estiver 100% recuperado.

➡️São Paulo detalha dívida, prejuízos e déficit milionário em balanço financeiro

O treinamento desta segunda-feira (28) foi dividido em dois grupos. Em um deles, estavam os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Ceará. Estes passaram por atividades específicas voltadas para a parte física, junto ao preparadores do time.

continua após a publicidade

Do outro, os que foram poupados e que trabalharam com Luis Zubeldía e sua comissão técnica. O treinamento com bola contou com atividades de posse e enfrentamento em campo reduzido.

O São Paulo também teve uma novidade no que disse respeito a Pablo Maia. O volante está em processo de transição física após a cirurgia no tornozelo e realizou o processo de aquecimento com os companheiros.

continua após a publicidade

O Tricolor enfrenta o Náutico em casa pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A decisão será no dia 20 de maio, no estádio dos Aflitos.

São Paulo treinou no CT da Barra Funda (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja a provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo é formado por Rafael; Cédric Soares, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreirinha; André Silva.