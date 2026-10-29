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Lucas Moura admite falhas do São Paulo contra o Bahia e mira clássico com o Corinthians

Tricolor sofreu dois gols nos primeiros nove minutos, buscou o empate, mas voltou a falhar na defesa e perdeu por 3 a 2 na Arena Fonte Nova

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
29/10/2026 00:32
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Lucas Moura
Lucas Moura em Bahia x São Paulo (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Lucas Moura reconheceu os erros defensivos do São Paulo na derrota por 3 a 2 para o Bahia, nesta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sair perdendo por dois gols nos primeiros nove minutos e buscar o empate ainda no primeiro tempo, o Tricolor voltou a ser vazado na etapa final e não conseguiu evitar mais um resultado negativo fora de casa.

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Na avaliação do camisa 7, a equipe pecou pela falta de atenção nos lances que originaram os gols do adversário. O meia-atacante destacou que o São Paulo conseguiu reagir e chegou a controlar parte da partida, mas voltou a cometer um erro decisivo após o intervalo.

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— Desatenção praticamente nos três gols. Conseguimos o mais difícil, que era empatar a partida, até dominar um pouco. No segundo tempo, dormimos novamente no terceiro gol. Coisa que não pode acontecer. Jogo assim, um erro é fatal — afirmou Lucas.

O jogador marcou o primeiro gol são-paulino aos 42 minutos da etapa inicial, com um chute de fora da área, e participou da reação que culminou no empate de Bobadilla, no último lance antes do intervalo. Apesar da recuperação, o time não conseguiu manter o resultado e sofreu o gol de Marcos Victor na etapa final.

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A última vitória do Tricolor como visitante aconteceu em abril, quando a equipe venceu o Boston River por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana. Desde então, o time tenta voltar a conquistar um resultado positivo longe de seus domínios.

Foco no clássico contra o Corinthians

Sem tempo para lamentar o resultado, o São Paulo já precisa voltar às atenções para o próximo compromisso: o clássico contra o Corinthians, na quarta-feira (4). Embora seja o mandante, o Tricolor jogará na Vila Belmiro, já que o Morumbis receberá shows no período.

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Lucas ressaltou a necessidade de deixar a derrota para trás e concentrar os esforços no próximo desafio.

— Agora é descansar. Não tem muito tempo para lamentar, não. Quarta-feira tem um clássico para a gente jogar — completou.

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