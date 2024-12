Veja quem pode ganhar chance no time titular do São Paulo contra o Botafogo

O São Paulo entra em campo contra o Botafogo neste domingo (8), às 16h, pela última rodada do Brasileirão 2024. E o time comandado por Luis Zubeldía deve ter mudanças importantes em comparação aos titulares que foram usados ao longo da temporada. O técnico já havia falado após a derrota para o Juventude que daria oportunidade a outros nomes e sacaria jogadores que tiveram maior desgaste físico ao longo do ano.

Por isso, nomes como Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Calleri não estarão à disposição para o confronto e foram poupados pela comissão técnica. O treinador justificou a necessidade dar descansado aos nomes já pensando na temporada 2025, que será iniciada mais cedo que o normal por conta das alterações feitas no calendário do futebol brasileiro. O São Paulo se reapresenta já no começo de dezembro para a disputa da pré-temporada e do Campeonato Paulista.

Por isso, o time titular deve ter mudanças para o jogo. Entre as mudanças mais esperadas para o jogo é o jovem William Gomes ficar com a titularidade. O atacante de 18 anos entrou bem contra o Juventude e deu a assistência para o único gol do Tricolor no jogo. Com a saída de Lucas, o jovem deve ganhar a posição jogando pelo lado esquerdo.

Elenco do São Paulo no duelo contra o Criciúma pelo Brasileirão. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Na defesa, Patryck Lanza deve seguir com a titularidade, assim como no último jogo. Rafinha vinha sendo improvisado na posição, assim como o zagueiro Sabino, mas o lateral de origem deve ser a escolha para o jogo de logo mais. A dupla de zaga será formada por Alan Franco e Rua, que foi reserva no último jogo, mas tende a retomar a titularidade já que Arboleda não foi relacionado. Igor Vinícius segue na lateral direita.

No meio-campo, Bobadilla e Marcos Antônio surgem como principais candidatos a fazer dupla com Alisson na primeira linha do meio-campo. O paraguaio teve poucos minutos na reta final, mas entrou em campo contra o Grêmio na derrota por 2 x 1.

Marcos Antônio vinha sendo utilizado como titular durante quase todo o período da lesão de Alisson. Com a recuperação do meia, retornou ao banco em algumas oportunidade e pode voltar ao onze inicial no jogo do Nilton Santos.

William Gomes deve ganhar oportunidade no time titular do São Paulo. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Voltando à linha mais avançada, mais mudanças para o jogo. Luciano, que atua como um segundo atacante jogando por entro, Zubeldía tem algumas opções. Uma delas é Rodrigo Nestor, que tem futuro incerto no clube para 2025, e foi usado pelo técnico saindo do banco em algumas oportunidades nesta reta final de Brasileirão, como aconteceu diante do RB Bragantino e Juventude. Ferreirinha deve retomar a titularidade pela ponta direita e André Silva segue como referência à frente.

A lista de relacionados também ganhou o reforço de nomes do sub-20. Lucas Ferreira - xará do ponta Ferreirinha - e Ryan Francisco são os dois principais nomes da categoria e estarão à disposição do técnico argentino. A dupla foi campeã da Copa do Brasil sub-20 na última semana e ambos marcaram na virada de 3 x 2 em cima do Palmeiras na decisão disputada no MorumBis.

Um possível time do São Paulo para o jogo de logo mais é: Rafael, Patryck Lanza, Alan Franco, Ruan e Igor Vinícius; Marcos Antônio (Bobdadilla), Alisson, Ferreirinha, Rodrigo Nestor e William Gomes; André Silva.

Apesar da partida não ter peso para o campeonato do São Paulo, ela é decisiva para o Botafogo, que pode ser campeão com um empate. O outro time que disputa o título é o Palmeiras, que encara o Fluminense no Allianz Parque, precisa ganhar e torce para uma vitória são-paulina no duelo do Rio de Janeiro.