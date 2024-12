São Paulo realiza último treino do ano e relaciona joias do sub-20

O elenco do São Paulo realizou neste sábado (7) seu último treino da temporada 2024 e está pronto para encarar o Botafogo pela última rodada do Brasileirão 2024. Mesmo sem objetivos na competição, o Tricolor entra em campo em uma das partidas mais visadas da rodada, já que o alvinegro carioca pode ser campeão na partida que acontece no Nilton Santos.

No treino, o técnico Luis Zubeldía separou o elenco entre os prováveis titulares e os que vão compor o banco. Os nomes que vão pro onze inicial trabalharam exercícios táticos e bolas paradas, enquanto os demais fizeram exercícios de fundamentos técnicos.

Michel Araújo está 100% e deve ir para o jogo contra o Botafogo no Brasileirão. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

O time deve sofrer alterações em relação ao que se viu na reta final da competição. O treinador argentino já havia indicado as adaptações para dar descanso a alguns nomes que sofreram com desgaste muscular ao longo do ano, entre eles o atacante Lucas, e também não deve forçar nenhuma volta de atletas que vinham se recuperando de lesão.

Outros nomes de peso do elenco são-paulino ficam de fora também. São eles: Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Calleri, preservados pela comissão técnica.

Welington, lateral que vinha se recuperando de lesão, ficou perto de retornar aos jogos para se despedir da torcida e da equipe, mas não estará no Rio de Janeiro e já não atua mais com a camisa do São Paulo. Welington foi negociado com o Southampton, da Inglaterra. Já o atacante Erick foi liberado para resolver questões particulares.

Entre os relacionados, o elenco Tricolor terá o reforço de nomes do time sub-20. O meia-atacante Lucas Ferreira e o atacante Ryan Francisco foram campeões da Copa do Brasil sub-20 na última semana e ganharão a oportunidade de ir ao jogo com o elenco principal. A dupla se destacou entre os atletas campeões com o técnico Allan Barcellos.

Michel Araújo está 100% após ficar afastado dos últimos jogos por uma nova lesão e vai para o jogo também. O meia teve alguns minutos em campo contra o Athletico-PR e deve ganhar mais uma oportunidade na partida final da temporada.