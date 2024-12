Neste domingo (8), o Botafogo entra em campo em busca de mais um título. Depois de vencer o Internacional, na última quarta-feira (4), o Glorioso precisa apenas de um empate com o São Paulo, no Nilton Santos, para soltar o grito de campeão brasileiro junto à sua torcida. Porém, Artur Jorge terá problemas para escalar a equipe titular.

continua após a publicidade

▶️ Vai poupar? Botafogo deve enfrentar um São Paulo desfalcado

▶️ Botafogo vai atrás de destaque na Europa e pode ganhar concorrência do Flamengo

Nas últimas três partidas decisivas, o técnico repetiu o time e escalou força máxima contra Palmeiras, Atlético-MG (Libertadores) e Internacional. Mas agora, com o desgaste, lesões e suspensões, os 11 iniciais sofrerá mudanças.

Isso porque o zagueiro Alexander Barboza está suspenso por cartão amarelo recebido no duelo contra o Inter. Além dele, Bastos também está fora devido a uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida contra o Palmeiras. Assim, o setor defensivo deve ser inédito desde que Artur Jorge assumiu o Alvinegro. Adryelson será o titular, enquanto a outra vaga fica entre Lucas Halter e Danilo Barbosa - improvisado.

continua após a publicidade

A equipe também terá novidades nas laterais. Logo aos três minutos, no confronto contra o Colorado, Vitinho sentiu dores, depois de uma entrada de Vitão, e deixou o gramado para a entrada de Mateo Ponte. Após a realização de exames, foi constata a lesão do jogador, que não deve atuar mais pelo Glorioso em 2024. No lado esquerdo, a presença de Alex Telles, por desgaste físico, ainda é dúvida.

O time titular dever ser: John; John; Mateo Ponte, Adryelson, Lucas Halter (Danilo Barbosa) e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

continua após a publicidade

Durante a partida contra o Inter, foi visível o cansaço de alguns jogadores, como Júnior Santos e Alex Telles. Em coletiva de imprensa após a vitória, Artur Jorge falou sobre a logística cansativa dos últimos jogos. Mas, ressaltou a força do grupo e da equipe de preparação física para manter os atletas aptos e recuperados para os próximos confrontos.

– De fato, o físico está desgastado. Mas é isto. Vocês também já me conhecem, sabem aquilo que é a minha ideia em relação à exigência que ponho em tudo. Tudo isto tem um peso muito grande. Não só a parte anímica dos jogadores que estariam motivados para hoje entrar em campo, e foram os mesmos que jogaram essa final de cem minutos com dez homens em campo. E hoje continuaram aqui na parte final. Se eu pudesse, tinha tirado mais dois ou três até ao final do jogo. Mas a verdade é que eles acabaram outra vez por se agarrar. Uniram-se. Foram capazes de puxar uns pelos outros. Eu puxei também quando tive a oportunidade. São momentos em que nós temos que fazer a diferença para que não haja cansaço nesta parte que nos consiga derrubar. Nesta altura nós temos um objetivo, e não pode haver nada que nos distraia, nem que nos derrube.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo encara o São Paulo no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. Já o Palmeiras, encara o Fluminense, que luta contra o rebaixamento, no Allianz Parque. A bola, para ambas as partidas, rola a partir das 16h (de Brasília).