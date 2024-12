Jogo do São Paulo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o São Paulo encara o Botafogo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes empataram pelo placar de 2 a 2. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Tricolor Paulista deve vir a campo com um time alternativo; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo chega para o jogo de hoje após ter perdido na última rodada do Brasileirão, contra o Juventude, pelo placar de 2 a 1, diante de sua torcida. Nos últimos cinco duelos do Tricolor Paulista, são duas derrotas, dois empates e uma vitória. A equipe de Luís Zubeldía está na sexta colocação do campeonato, e não sairá dessa posição, independente dos resultados da rodada.

Já o Botafogo vem para esta partida depois de ter vencido o Internacional, fora de casa, pelo placar de 1 a 0, na última rodada do Brasileirão. A equipe de Artur Jorge terá que apenas empatar o confronto contra o São Paulo para garantir o título do Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos do time pela competição, são duas vitórias e três empates, com 73 pontos somados.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Botafogo x São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x São Paulo

Brasileirão Série A - 38ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 08 de dezembro, 16h

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Botafogo e São Paulo

Botafogo

John; Vitinho, Adryelson, Lucas Halter e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus - Técnico: Artur Jorge.

Desfalques: Barboza (Suspenso); Bastos (Lesionado).

São Paulo

Rafael, Igor Vinicius (Moreira), Ruan (Arboleda), Alan Franco e Patryck (Rafinha); Alisson, Marcos Antônio (Luiz Gustavo) e William Gomes (Luciano); Bobadilla, André Silva e Erick - Técnico: Luís Zubeldía.

Desfalques: Calleri, Liziero, Michel Araújo, Ferreirinha, Ferraresi e Wellington Rato (Lesionados).