São Paulo: fiel da balança, Tricolor não perdeu para o Botafogo em 2024

Já garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025, o São Paulo entra em campo nesta tarde, às 16h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, para enfrentar o Botafogo sem aspirações no Campeonato Brasileiro. O time, porém, pode ser o fiel da balança na disputa do título, que está entre Botafogo e Palmeiras.

Um dado para alegrar a torcida palmeirense é que o São Paulo não perdeu para o Botafogo em 2024. Foram três jogos e três empates. No primeiro turno, empate por 2 a 2 no MorumBis. Na Libertadores, 0 a 0 no Nilton Santos e 1 a 1 na capital paulista, com o Glorioso ganhando nos pênaltis por 5 a 4.

Porém, o São Paulo tem um tabu a quebrar. O Tricolor não vence o Botafogo há oito jogos, desde o Brasileirão de 2020, quando goleou o Glorioso por 4 a 0.

São Paulo e Botafogo se enfrentam pela última rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Depois da derrota para o Juventude, na última quarta-feira, o técnico Luis Zubeldía indicou que vai dar um descanso para os principais jogadores do elenco. O desgaste físico, somado ao fato de que a temporada de 2025 vai começar mais cedo pesam na decisão do treinador.

— Sobre o jogo contra o Botafogo, há jogadores como o Lucas, que esteve em quase todas as partidas, ou outros que jogaram muitos minutos, que talvez estejam com algum incômodo ou acúmulo de desgaste, e preciso ver como vou gerenciar isso para este último jogo — afirmou Zubeldía.

Para o jogo contra o Juventude, Zubeldía teve duas baixas de última hora, quando Wellington Rato e Ferreirinha ficaram de fora e não devem jogar contra o Botafogo. Calleri, em recuperação de dores na coxa, também está fora. Alisson, Luiz Gustavo, Rafinha, Alan Franco e Arboleda também estão fora.

— Muitos vão dizer: "Ah, mas eles têm férias; se lesionam agora, se recuperam nas férias." Não, porque eu quero que as férias deles sejam férias, que não passem esse tempo em um consultório. Porque depois eles terão que jogar 70 partidas no ano, e eu os quero frescos. Quero que estejam bem da mente e bem fisicamente. Porque, já a partir do final de janeiro ou meados de janeiro, teremos partidas importantes. Então, na dúvida, prefiro ser um pouco mais conservador, porque não quero que saiam lesionados. Depois, eu perco o monitoramento dos jogadores, e talvez eles voltem no dia 8 de janeiro com incômodos, e já começamos mal o ano de 2025. E não nos sobra nada, não nos sobra nada. Por isso, quero que terminem bem o ano.