Veja quais jogadores do São Paulo estão livres para assinar pré-contrato

Com a virada para o segundo semestre, o São Paulo tem alguns jogadores que estão livres para assinarem pré-contratos com outras equipes.

Ao todo, Alan Franco, Leandro e Luiz Gustavo vivem esta situação. O trio tem contrato até o final do ano, mas em situações diferentes no elenco tricolor.

Até o momento, o São Paulo lidou com três saídas de jogadores que tinham vínculo até o final de junho. No caso, Igor Vinícius (negociado com o Santos), Liziero (livre no mercado) e Ruan (que volta para o Sassuolo, da Itália). Agora, discute os futuros dos jogadores com contrato até o final do ano.

Alan Franco

Alan Franco quer continuar no São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Zagueiro, Alan Franco está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. O São Paulo, por sua vez, deve renovar com o jogador. O Lance! apurou que isso seria uma vontade que parte do próprio defensor. A única questão pela qual a renovação ainda não foi anunciada é a necessidade de acertar alguns detalhes que ainda estão pendentes, como tempo do novo contrato e valorização salarial. O Tricolor detém 80% dos direitos econômicos do atleta.

Leandro

Leandro foi revelado em Cotia (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O goleiro, revelado na base do São Paulo, também tem contrato até o dia 31 de dezembro e está livre para assinar um pré-contrato com outro time. Diferente de Alan Franco, que é um jogador com posto de titular, Leandro não tem espaço no elenco profissional. É possível que algumas propostas comecem a chegar em breve. No caso de Leandro, o Tricolor tem 80% dos direitos também.

Luiz Gustavo

Luiz Gustavo ainda não tem prazo para retornar aos campos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo detém completamente os direitos de Luiz Gustavo. O jogador vive uma situação mais delicada. Desde abril, se recupera de um quadro de embolia pulmonar. Embora esteja sendo acompanhado no CT da Barra Funda, não tem prazo para voltar a treinar. Aos 38 anos, a indecisão quanto ao seu futuro passa diretamente por esta questão médica.

São Paulo tem Dinenno e Enzo Díaz com contrato até o final do ano, mas situações diferentes

Enzo Díaz, emprestado pelo River Plate, também tem contrato até o final do ano. Por ser empréstimo, a situação do jogador é diferente. Ainda não se sabe se o Tricolor irá renovar, mas tem conhecimento do valor fixado de compra.

Do outro lado, Dinenno, que assinou contrato recentemente, tem vínculo até o final de 2025, mas com metas fixadas também. Se agradar, pode renovar. Até o momento, só jogou uma partida pelo Tricolor.