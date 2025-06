São Paulo anuncia Dinenno, reforço para o ataque

O São Paulo anunciou a contratação do atacante argentino Dinenno. O atleta rescindiu de forma amigável com o Cruzeiro e chegou ao Tricolor após ficar livre no mercado. O atleta assinou até o final do ano, com uma cláusula de cumprimento de metas para renovação.

continua após a publicidade

Aos 30 anos, o atacante chega para repor uma ausência deixada por Calleri. Compatriota do camisa 9, Calleri não está nos planos do Tricolor até o final do ano, tratando uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O atacante viajou nesta segunda-feira (9) para São Paulo para fazer exames médicos e assinar contrato com o novo clube. Quanto ao lado do Cruzeiro, Dinenno não estava mais nos planos de Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo anuncia uniforme de manga longa; veja os valores

Dinenno surge como opção para o ataque tricolor (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Dinenno perdeu espaço no Cruzeiro após lesão

Dinenno voltou de lesão recentemente, um dos motivos que fez o jogador perder espaço no Cruzeiro. O atleta sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto de 2024, no jogo contra o Internacional, no Mineirão, pelo Brasileirão, e, após cirurgia, voltou a jogar somente em abril. Desde então, participou de cinco partidas pelo Cruzeiro, mas nenhuma vez como titular na temporada.

O Tricolor tem consciência e confia na recuperação plena do jogador. Além disso, caso precise de suporte, o time paulista está disposto.

Em entrevista recente, Dinenno afirmou que precisa voltar a jogar para recuperar a forma, mas reconheceu que não vai ganhar uma chance no Cruzeiro “por caridade”. A ida para o São Paulo será uma oportunidade para o atacante voltar à boa condição física e ganhar ainda mais espaço.