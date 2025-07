O São Paulo segue sua programação com o elenco profissional nesta quarta-feira, dia 2 de julho. O Sub-20, por sua vez, também tem compromissos.

Agenda

O São Paulo se reapresenta nesta quarta-feira, às 10h (de Brasília), com o elenco no CT da Barra Funda. O Tricolor dá continuidade à preparação e foca na recuperação dos lesionados.

Crias de Cotia

O Sub-20 do Tricolor enfrenta o Juventude nesta quarta-feira às 15h, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pela SPFC Play.

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda. O time está em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto.

Na história

No dia 2 de julho de 1989, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista ao empatar por 0 a 0 com o São José, no Morumbis. Como havia vencido a partida de ida por 1 a 0, com gol contra de André Luis, também no Morumbis, o Tricolor garantiu o 16º título estadual de sua história.

(Foto: Reprodução)

