São Paulo pode ter reforços antes da volta do Brasileirão

O São Paulo recebeu boas notícias em relação aos jogadores que estavam no departamento médico. Antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Tricolor enfrentava uma série de problemas físicos no elenco. No entanto, Oscar e Marcos Antonio estão totalmente recuperados e treinam normalmente.

Nesta segunda-feira, 30 de junho, Lucas Moura e Ferreirinha iniciaram o processo de transição física. Isso indica que o retorno da dupla ao grupo principal não deve demorar. Ambos realizam atividades divididas entre o Reffis e o campo. Com as saídas de Ruan e Igor Vinícius, que também estavam em tratamento, Crespo pode ganhar reforços importantes para sua estreia à frente do time.

O São Paulo ainda aguarda a confirmação da data para o confronto com o Flamengo, válido pelo retorno do Campeonato Brasileiro. A partida deve ser disputada entre os dias 12 e 13 de julho, no Maracanã.

Em seguida, o Tricolor encara o RB Bragantino fora de casa e depois volta ao Morumbis para o clássico contra o Corinthians, que marcará o primeiro jogo de Crespo diante da torcida no estádio.

Neste momento, Hernán Crespo não poderá contar apenas com Calleri e Luiz Gustavo. O atacante se recupera de cirurgia no ligamento cruzado do joelho e só deve voltar em 2026. Já a situação de Luiz Gustavo é distinta e ainda está sendo avaliada pela comissão técnica.

E Luiz Gustavo? Entenda como funcionará retorno do jogador

O São Paulo está adotando toda cautela possível com Luiz Gustavo. Em abril, o jogador ficou internado no hospital Albert Einstein com um quadro de tromboembolismo pulmonar. O atleta recebeu alta dias depois, mas ainda não voltou a treinar - e também não tem um prazo certo.

O tromboembolismo pulmonar (também conhecido como embolia pulmonar) é uma condição clínica caracterizada pela presença de coágulo sanguíneo que alcança a circulação arterial pulmonar. Muitas vezes, em pessoas saudáveis, a condição pode aparecer após lesões musculares, inflamações em membros inferiores.

Na reapresentação do Tricolor após um recesso de pouco mais de duas semanas, Luiz Gustavo começou a participar de algumas atividades de fortalecimento muscular. No mais, ainda não pode participar de atividades intensas ou de contato. O seu retorno, por sua vez, não acontecerá logo na volta do Campeonato Brasileiro, que será após a volta do Mundial.