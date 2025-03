Vai jogar? São Paulo define situação de Lucas Moura para estreia no Brasileirão

O São Paulo tem a definição sobre a situação de Lucas Moura para a estreia do Campeonato Brasileiro. Com um trauma no joelho, o jogador não deve ser relacionado ainda.

O jogador se lesionou contra o Palmeiras e desde então segue no departamento médico. Nessas semanas sem treinamento, Lucas Moura participou de atividades na piscina e academia também, além do cronograma no Reffis Plus. Porém, não esteve presente em nenhuma atividade no gramado - o que já apontava em um cenário mais distante de retorno.

Mas agora o plano é certo: o meia não deve ser opção ainda. O próprio jogador falou sobre o assunto recentemente, em um evento que aconteceu em uma faculdade de São Paulo.

- A gente teve um tempo bom para preparar o time, treinar, fazer avaliações, jogadas e sistemas, mas infelizmente não vou estar presente. Faz parte do futebol, estou focado totalmente em minha recuperação, tratando bastante para voltar o mais rápido possível - explicou Lucas.

O Tricolor joga nesse sábado (29) contra o Sport, no estádio do Morumbis. Ainda sem evolução, existe uma dúvida quanto a sua presença na estreia da Copa Libertadores, que acontece contra o Talleres na Argentina, dia 2 de abril. Mas as expectativas ainda são bem baixas.

São Paulo pensa em possibilidade no meio-campo

O atacante Ferreira deve estar entre os titulares do São Paulo que vão entrar em campo contra o Sport justamente como opção para a ausência de Lucas Moura.

Com a nova formação, Luciano e Oscar devem ser os responsáveis pelo meio-campo, enquanto Ferreira deve formar a dupla de ataque com Calleri.