São Paulo corre para encontrar solução para o meio de campo no Brasileirão

O São Paulo estreia no Brasileirão no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília), diante do Sport e já com uma preocupação para o técnico Luis Zubeldía. O treinador argentino tem de pensar neste jogo, mas já começar a planejar a partida contra o Talleres, na Argentina, pela Libertadores, na próxima semana.

E um dos setores mais da equipe passa por uma instabilidade já que conta com poucos jogadores à disposição de Zubeldía. Com a lesão de Pablo Maia, que passou por uma cirurgia ligamentar no tornozelo direito por causa da torção sofrida na vitória do São Paulo por 3 a 1 contra o São Bernardo, no Paulistão deste ano, o comandante tricolor ficou com poucas opções para a vaga de primeiro volante.

Após sofrer uma fratura no dedo do pé esquerdo durante a pré-temporada do São Paulo, Luiz Gustavo pode ser a novidade no confronto contra o Sport. A lesão ocorreu durante a partida contra o Cruzeiro, que terminou empatada em 1 a 1, em Orlando, em janeiro.

No jogo-treino contra o São Bernardo, disputado no último sábado (22), Luiz Gustavo começou no time titular.

Mas sem Pablo Maia, o São Paulo precisa não só de um primeiro volante titular, mas também necessita ter pelo menos uma peça de reposição para quando o titular não poder entrar em campo.

Assim, Luan, que estava descartado, foi reintegrado ao elenco após um período treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda. O jogador voltou a realizar atividades físicas junto ao restante do grupo.

Luan, em um primeiro momento, participará apenas de atividades físicas com o elenco. Conforme demonstrar progresso, poderá integrar os treinamentos com bola e, posteriormente, ser considerado para as partidas.

Iniciando um processo de recondicionamento físico, o volante busca recuperar sua melhor forma para voltar a estar à disposição. Com a aprovação de Luis Zubeldía, ele terá a oportunidade de provar seu valor nos treinamentos diários. Passando por essa fase de transição, Luan tentará conquistar seu espaço na equipe, mas não será relacionado para os primeiros jogos. Para isso, precisará atingir metas e cumprir objetivos estabelecidos pela comissão técnica.

Após ser emprestado ao Vitória no Brasileirão, Luan retornou ao São Paulo, mas não estava nos planos iniciais para 2024. Sem propostas concretas para uma nova transferência, ele será reintegrado ao elenco, já que tem contrato com o Tricolor até o final de 2026.

Agora, retomando a rotina de treinos com o grupo, ele terá a chance de reconquistar seu espaço. Entretanto, devido ao período de treinamentos isolados, ainda não será opção para os próximos jogos do São Paulo.

Luan tem contrato com o São Paulo até o final de 2026, e o clube busca recuperar o atleta tanto para um possível retorno técnico quanto para uma eventual negociação futura, visto que ele ainda tem apenas 25 anos.

Além dele, o São Paulo conta com Negrucci para a posição, mas o jovem jogador ainda deve aguardar mais um pouco para ganhar mais espaço na equipe principal.

Bobadilla e Marcos Antônio também aparecem como alternativas, mas são vistos mais como substitutos de Alisson na função de segundo volante do que como opções diretas para a posição de Pablo Maia.