Empréstimo de Erick pode abrir espaço para promessas do São Paulo

O empréstimo de Erick ao Vitória deve ser oficializado nesta quarta-feira (26) e pode abrir caminho para que o São Paulo observe com mais atenção os jovens Henrique do Carmo e Lucas Ferreira.

Embora tenha perdido espaço sob o comando de Luis Zubeldía, Erick estava inscrito no Paulistão, o que permitiu ao clube aproveitar a nova janela de transferências para concluir a negociação. O São Paulo ainda deve receber uma compensação financeira por parte do Vitória.



Erick foi reserva durante boa parte do Campeonato Paulista nessa temporada. Com sua saída, uma lacuna abre no elenco. O Tricolor tem negociado alguns jogadores com o objetivo de reduzir a folha salarial e equilibrar as finanças, e, nesse cenário, a dupla da base pode ganhar mais espaço no grupo principal pensando em características e funções.

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Promessas da base podem surgir como alternativa

Lucas Ferreira está sendo apontado como um dos grandes destaques da base. No jogo-treino contra o São Bernardo, no último fim de semana, marcou um dos gols na vitória por 4 a 2. O jogador tem chamado a atenção de Zubeldía e participado dos treinos com o time principal. Em termos de função e características, ele se aproxima bastante do papel que Erick vinha desempenhando.

Henrique do Carmo também aparece como opção. Com características semelhantes, teve menos oportunidades, mas pode começar a ser mais integrado ao elenco profissional.

Henrique do Carmo pode ser alternativa para Zubeldía (Foto: Reprodução/Instagram)

Peças-chaves da Copinha tem jogado poucos minutos

Embora falando em Erick, os dois citados surjam como principais caminhos, o São Paulo tem vivido um "dilema" quanto a promessas da base.

Maik, Matheus Alves e Lucas Ferreira, por exemplo, voltaram a serem aproveitados na categoria e começaram a disputar as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Sub-20. Isso mesmo após terem sido relacionados em alguns jogos pelo time principal.

Apesar destes jogadores voltarem a atuar pelo time de base, eles seguem treinando com o elenco profissional no CT da Barra Funda. Porém, com contextos diferentes, pode ser que esse cenário comece a se alterar aos poucos.